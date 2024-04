190º Congresso di Ortopedia Ruggiero: focus sulla PCI

Importante momento di condivisione e apprendimento sulla medicina riabilitativa e sulla neurologia pediatrica

Questa settimana, l’Ortopedia Ruggiero ha tenuto il suo 190º congresso, un evento di spicco nel campo della medicina riabilitativa e, in particolare, sulla rieducazione della funzione cammino nella PCI nelle forme emiplegiche e nelle forme diplegiche.

L’evento, coordinato dal direttore scientifico dott. Paolo Monorchio, si è svolto presso il centro congressi di Ortopedia Ruggiero, a Casoria (NA), ha riunito una vasta gamma di esperti provenienti da tutte le regioni d’Italia.

La Paralisi Cerebrale Infantile, una condizione neurologica che rappresenta una sfida significativa per i medici e i terapisti di tutto il mondo.

Uno degli aspetti più significativi di questo evento è stata la presenza di un ‘parterre de rois’ di relatori provenienti da tutte le regioni d’Italia.

Questi eminenti esperti hanno condiviso le loro conoscenze e le loro esperienze cliniche, offrendo agli altri partecipanti una prospettiva unica e diversificata sulla gestione e il trattamento della PCI.

Tra i relatori si sono distinti il Prof. Adriano Ferrari, noto per le sue ricerche pionieristiche nel campo della riabilitazione neurologica, la dottoressa Giulia Stella, che ha presentato ‘Lo sport adattato come strategia terapeutica e mezzo di inclusione’, la dottoressa Beani Elena, che ha chiarito le classificazioni della PCI.

Ha concluso l’ing. Roberta Antonia Ruggiero, che ha mostrato come le ortesi e gli ausili possono essere strumenti di inclusione per far fronte alle limitazioni della PCI.

La presenza di tali figure di spicco ha arricchito ulteriormente il dibattito e ha ispirato nuove linee di ricerca e trattamento.

Il congresso ha inoltre offerto l’opportunità di partecipare a sessioni interattive, dove hanno potuto approfondire argomenti specifici e acquisire competenze pratiche utili per la loro pratica clinica quotidiana.

In conclusione, il 190º congresso di Ortopedia Ruggiero ha rappresentato un importante momento di condivisione e apprendimento nel campo della medicina riabilitativa e della neurologia pediatrica.

Grazie alla partecipazione delle figure professionali coinvolte, l’evento ha contribuito a promuovere lo scambio di conoscenze e a stimolare nuove prospettive nella lotta contro la Paralisi Cerebrale Infantile.

