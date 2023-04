‘1 Show x Duo’ al Teatro Testaccio

In scena dal 21 al 23 aprile a Roma

Dal 21 al 23 aprile al Teatro Testaccio di Roma andrà in scena lo spettacolo ‘1 Show x Duo’, scritto e diretto da Giuseppe Moschella, con Giuseppe Moschella ed Emanuela Mulè, assistente alla regia Elisabetta Loria.

Lo spettacolo vuole celebrare in una veste nuova i 18 anni del duo attraverso pezzi di cabaret d’autore e teatro comico che hanno segnato tappe importanti della loro carriera e da cui emerge il loro caratteristico – riconoscibile e apprezzato dalla critica e dal pubblico di tutta Italia – sguardo ironico e amorevole nei confronti di se stessi e di personaggi e situazioni siciliani partendo da tratti tematici universali.

Impossibile non includere i pezzi che hanno segnato l’esordio del duo e consolidato la loro cifra stilistica ospitata con successo in teatri importanti italiani della comicità, come il Teatro Zelig di Milano…

Una proiezione video con musica e canzoni accompagna, come di consueto, il ritmo coinvolgente e della performance.

La pièce è sostenuta anche dall’ARS – Assemblea Regione Siciliana.

Teatro Testaccio

via Romolo Gessi, 8

Roma

Info e prenotazioni:

06-5755482

340-7949067