مصر والجزائر والمغرب وتونس يتصدرون إفريقيا في مشروعات الطاقة الجديدة

كتب مصطفى شعبان

كشف تقرير حديث للمنتدى الاقتصادي العالمي وفقا للاحصائيات المتوافرة عن مشروعات الطاقة الجديدة في القارة الإفريقيا ، أن النمو في المستقبل القريب لمشروعات والقدرات الإنتاجية للطاقة الجديدة تقوده مصر والجزائر وتونس والمغرب وإثيوبيا”.

حيث جاء 9% من إجمالي الطاقة المولدة في إفريقيا من مصادر متجددة ، وشمال إفريقيا هي الرائد الحالي في القارة من حيث قدرة الطاقة المتجددة، بينما يتخلف جنوب إفريقيا عن الركب ، بسعة تزيد قليلاً عن 4000 ميجاوا، وفقا لتقرير نشره المنتدى الاقتصادي العالمي.

وأوضح التقرير أنه عندما يتم الانتهاء من جميع المشاريع قيد الإنشاء، من المقرر أن تتضاعف قدرة وسط أفريقيا.

في عام 2020، جاءت 9 % من إجمالي الطاقة المولدة في إفريقيا من مصادر متجددة ، مع اعتماد قوي (6.8 %) على الطاقة الكهرومائية.



ومع ذلك ، يشير تقرير برايس ووترهاوس كوبرز إلى إحراز تقدم في هذا المجال، فمن عام 2019 إلى عام 2020 وحده ، زادت الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بنسبة 13 % و 11 % على التوالي ، في حين ارتفعت الطاقة الكهرومائية بنسبة 25 %.

وأكد التقرير الإحصائي والمتعقب لحالة الطاقة الجديدة في القارة السمراء، أن إجمالي قدرة الطاقة المتجددة المركبة في إفريقيا نمت بأكثر من 24 جيجاوات منذ عام 2013″.

النمو في المستقبل القريب

بالنظر إلى المستقبل، تتوقع التوقعات حتى عام 2050 زيادة قدرها 27.3 إكساجول (EJ) مقارنة بـ 1.8 إكساجول الحالي.

النمو في المستقبل القريب “تقوده مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في مصر والجزائر وتونس والمغرب وإثيوبيا”.

في الواقع،فإن شمال إفريقيا هي الرائد الحالي في القارة من حيث قدرة الطاقة المتجددة ، ومن المرجح أن تظل في هذا الموقف عند أخذ السعة قيد الإنشاء حاليًا في الاعتبار.

وستشهد أفريقيا الوسطى أكبر زيادة عند اكتمال جميع المشاريع قيد الإنشاء، حيث من المقرر أن تزيد السعة عن الضعف.

مشروعات غرب إفريقيا

من ناحية أخرى، فإن غرب إفريقيا لديها القليل جدًا من السعة الجديدة على الأبواب، مع 100 ميجاوات فقط قيد الإنشاء وقت النشر، مقارنة بـ 15201 في وسط إفريقيا، على سبيل المثال.

يعد الانتقال إلى الطاقة النظيفة أمرًا أساسيًا لمكافحة تغير المناخ ، ولكن في السنوات الخمس الماضية ، شهد تحول الطاقة ركودًا.

يساهم استهلاك الطاقة وإنتاجها في ثلثي الانبعاثات العالمية، ولا يزال 81٪ من نظام الطاقة العالمي يعتمد على الوقود الحوري، وهي نفس النسبة المئوية منذ 30 عامًا، بالإضافة إلى ذلك ، فإن التحسينات في كثافة الطاقة في الاقتصاد العالمي (كمية الطاقة المستخدمة لكل وحدة من النشاط الاقتصادي) آخذة في التباطؤ.

في عام 2018 ، تحسنت كثافة الطاقة بنسبة 1.2٪ ، وهو أبطأ معدل منذ عام 2010، فالسياسات الفعالة وإجراءات القطاع الخاص والتعاون بين القطاعين العام والخاص ضرورية لإنشاء نظام طاقة عالمي أكثر شمولاً واستدامة وبأسعار معقولة وآمنة.

المنتدى الاقتصادي العالمي

قياس التقدم أمر ضروري لنجاح الانتقال، حيث يُظهر مؤشر تحول الطاقة الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي يصنف 115 اقتصادًا على مدى توازنها بين أمن الطاقة والوصول مع الاستدامة البيئية والقدرة على تحمل التكاليف ، أن التحدي الأكبر الذي يواجه تحول الطاقة هو عدم الاستعداد بين أكبر الدول المصدرة للانبعاثات في العالم ، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين. والهند وروسيا.

تمثل الدول العشر التي سجلت أعلى درجات الاستعداد 2.6٪ فقط من الانبعاثات السنوية العالمية.

Greenfue.com