Yemen: Houthi recluta 800 detenuti

Promessa in cambio la scarcerazione

Dopo aver condotto campagne per reclutare bambini e rifugiati, la milizia Houthi ha avviato campagne di altro tipo per reclutare detenuti in diversi governatorati dello Yemen.

Fonti dell’emittente “Al-Arabiya” hanno rivelato che la milizia ha addestrato 800 detenuti dei governatorati di Dhamar, Raymah, Ibb, Al Mahwit e Hajjah inserendoli all’interno delle cosiddette “forze di supporto”, dove vengono istruiti con altri uomini dai governatorati di Hodeidah e Sana’a.

Le fonti hanno confermato che i campi si trovano in aree come Jabal al-Sharq a Dhamar e Jabal al-Jaafaria a Barima.

Le prigioni centrali e di riserva sotto il controllo degli Houthi contengono 6.500 detenuti in attesa di vari casi, che saranno reclutati. In cambio l’autorità Houthi userà la Zakat per pagare loro eventuali debiti finanziari.

Le milizie hanno anche promesso loro che sarebbero stati rilasciati, se avessero combattuto per 6 mesi o un anno.