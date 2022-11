Weekend di Ognissanti, oltre 16 mila ingressi ai Musei Reali di Torino

Successo per la mostra ‘Focus on Future. 14 Fotografi per l’Agenda ONU 2030’

Riceviamo e pubblichiamo.

Anche durante il lungo fine settimana di Ognissanti il pubblico ha premiato l’offerta culturale dei Musei Reali di Torino e partecipato alle varie attività organizzate per la ricorrenza di Halloween.

Il complesso museale, che propone un affascinante e ricco itinerario tra storia, arte, natura e architettura, tra sabato 29 ottobre e martedì 1° novembre ha accolto più di 16mila visitatori.

Di questi, oltre 1100 hanno potuto ammirare la mostra ‘Focus on Future. 14 Fotografi per l’Agenda ONU 2030’, aperta nelle Sale Chiablese fino al 19 febbraio 2023, che illustra i valori dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite in un inedito viaggio fotografico dedicato alle situazioni di fragilità del nostro pianeta, attraverso i progetti di artisti e fotoreporter.