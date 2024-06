Walter Ricci in concerto all’ex Base NATO Bagnoli con Karima e Barbieri

Il crooner napoletano presenta dal vivo il nuovo album ‘Naples Jazz’

Riceviamo e pubblichiamo.

Dopo i concerti a Nizza, al Massimo di Palermo con Stefano Di Battista e a Siracusa, Walter Ricci torna a Napoli in concerto all’ex Base NATO in via della Liberazione 115 a Bagnoli giovedì 4 luglio alle 21:00. Ospiti speciali Karima e Joe Barbieri.

Il cantante jazz, apprezzato all’estero, reduce dal successo di singoli tormentoni ‘Ué’ e ‘Tarantella jazz’, presenterà dal vivo il suo nuovo album ‘Naples Jazz’, prodotto da Mauro Romano con la sua etichetta Mr.Few.

Walter Ricci, voce e pianoforte, sarà accompagnato dal vivo dalla sua super band Andrea Santaniello, sax e flauto, Gianfranco Campagnoli, tromba, Dario Rosciglione al contrabbasso e Gino Del Prete alla batteria.

L’artista, già dieci anni fa selezionato in finale al ‘Monk Competition’ organizzato da Quincy Jones a Los Angeles e visto di recente a Radio2 Social Club da Luca Barbarossa, aspetta il pubblico nella sua città per una vera e propria festa del jazz e della canzone napoletana.

Curiosità: chi acquista in preorder il vinile di ‘Naples Jazz’ su https://mrfewstore.company.site/products/WALTER-RICCI-NAPLES-JAZZ-p663713524 – avrà diritto al posto nelle prime file.

Biglietti 20 euro.

Per info: info@mrfew.com