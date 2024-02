Villa Floridiana Napoli: restaurato ingresso di via Cimarosa

Riceviamo e pubblichiamo.

Il 28 aprile dell’anno scorso, il Ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano, a Napoli per una serie di appuntamenti istituzionali, effettuò una visita a sorpresa al parco della villa Floridiana, inviandomi a partecipare.

Lo ricorda Gennaro Capodanno, Presidente del Comitato Valori collinari, già Presidente della Circoscrizione Vomero, da sempre attento alle continue vicissitudini, che purtroppo, in un recente passato, hanno comportato anche diverse chiusure, le quali hanno caratterizzato la vita dell’unico polmone a verde pubblico presente nell’ambito del quartiere partenopeo del Vomero, dove risiedono circa 48mila napoletani.

Afferma Capodanno:

In quell’occasione il Ministro dichiarò: “Ho rilevato forti criticità alla Floridiana, un sito che per storia e bellezza merita una grande valorizzazione. Lavoreremo da subito in questa direzione.”

Nel corso del nuovo sopralluogo, effettuato stamattina, ho potuto personalmente constatare che il Ministro Sangiuliano, da dieci mesi a questa parte, sta continuare a mantenere gli impegni assunti, peraltro ribaditi anche in altre occasioni successive.

Difatti, dopo la conclusione dei lavori, la messa in sicurezza dei viali, uno dei problemi più avvertiti dai numerosi frequentatori, per i disagi, soprattutto per le persone anziane o con problemi di deambulazione, dovuti alla presenza di numerose buche e avvallamenti e, successivamente, del restyling dello scalone monumentale del Belvedere, in questi giorni sono stati completati anche i lavori di restauro all’ingresso di via Cimarosa, anche con la tinteggiatura dei muri posti nell’emiciclo .

Si tratta solo di un ulteriore lotto di lavori, da effettuare con i fondi già disponibili, al quale ne seguiranno altri tesi alla riqualificazione complessiva, anche del bosco e del sottobosco, con l’eliminazione di tutte le barriere metalliche che, allo stato, impediscono l’accesso a circa il 40% dell’estensione del parco, oltre a una serie d’interventi per migliorarne la fruibilità.

Intanto, dopo l’approvazione, da parte del Consiglio dei Ministri, su proposta dello stesso Ministro Sangiuliano, delle modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, a breve, come confermato dallo stesso Ministro, sarà pubblicato il bando per individuare il Direttore del polo autonomo ‘Musei nazionali del Vomero’, che comprenderà San Martino, Castel Sant’Elmo e, appunto, il parco della Villa Floridiana con il Museo Duca di Martina.

Partenza che, esauriti tutti gli adempimenti amministrativi necessari, anche per individuare le altre figure professionali, avverrà entro la prossima primavera.