VIII edizione della randonnée ‘La via delle sorgenti’

È in programma domenica 14 maggio l’ottava edizione della randonnée ‘La via delle sorgenti’. Il comune di Pietravairano (CE) sarà il luogo di partenza e di arrivo della manifestazione. Due i percorsi, da 200 e 100 chilometri.

L’organizzazione è dell’associazione sportiva dilettantistica di promozione sociale Cambia, ovvero Campania bici. L’evento cicloturistico è inserito nel calendario nazionale dell’Audax Randonneur italia, dell’Audax club Parisienne, del Rando Tour Campania e Rando Tour Magna Grecia.

Il delegato Randonnée ASD Cambia, Giuseppe Gallina sottolinea:

I percorsi, infatti, si snodano completamente nell’area dell’alto casertano, ricco di storia, cultura, natura, sorgenti e piccoli borghi. E a confermare di questo binomio bici – territorio i principali attori che vivono e lavorano in questi luoghi.

Ma, al tempo stesso, l’occasione perfetta per scoprire un territorio in maniera autentica, sostenibile, capace di donare emozioni indimenticabili.

Per Vincenzo Girfatti, Presidente del Parco Regionale del Matese:

‘La via delle sorgenti’ nel Parco Regionale del Matese è una importantissima opportunità per dare occasione a chi vi partecipa di avere una conoscenza diretta del territorio e delle sue bellezze, non solo naturalistiche ma anche monumentali e storiche.

Al contempo, la bici, non più vista come mezzo di trasporto ma come mezzo di conoscenza, è tra le prime forme di turismo sostenibile a cui tante altre iniziative dovrebbero accodarsi.

Vivere il territorio attraverso il cicloturismo permette di avere una visione differente del mondo che ci circonda, in maniera lenta e totalmente ecosostenibile.