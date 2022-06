VII Festa della Repubblica Multietnica e Nonviolenta

In programma il 2 giugno al Giardino Verano di Roma

Il 2 giugno al Giardino Verano di Roma la settima edizione della Festa della Repubblica Multietnica e Nonviolenta apre EireneFest – Festival del libro per la pace e la nonviolenza, che si terrà a San Lorenzo fino al 5 giugno.

Siamo ormai davanti a un mondo che tende a creare delle barriere, degli ostacoli che ci impediscono di entrare in contatto con gli altri. Un mondo che ci spinge a guardare l’altro come ad una minaccia da respingere e non come una risorsa da cui attingere. La convinzione che ci sia un solo modo giusto per vivere è la causa principale della più grande minaccia per l’uomo.

È per questo motivo che Energia per i Diritti Umani ha deciso di organizzare anche quest’anno un momento di incontro e condivisione, in occasione della Festa della Repubblica Italiana, che racconti la repubblica che vogliamo: multietnica, multiculturale, nonviolenta e solidale. Una festa che metta in mostra quanto di buono ogni cultura porti dentro di sé, quanto di buono ogni persona possa dare al mondo.

L’evento sarà anche un’occasione importante per rafforzare l’impegno nella lotta al razzismo in un momento storico che vede il moltiplicarsi di intolleranza e discriminazione.

Programma 2 giugno

Durante tutta la giornata sarà possibile visitare la mostra fotografica – HUMAN.

18:00 – 19:00: Apertura, presentazioni, premiazione concorso Human 2021

19:00 – 19:30: La Nazione umana universale non ha frontiere: testimonianze di migranti

19:30 – 20:00: La Nazione umana universale ha cura: testimonianze delle associazioni che accolgono e si prendono cura dei migranti

20:00 – 20:30h: Storytelling di Accentrica: ‘Le altre storie’ di Andrea Galasso.

20:30 – 20:45: Presentazione della terza Marcia Mondiale per la Pace e la nonviolenza 2024, con la presenza del fondatore del progetto Rafael de La Rubia

20:45 – 21:15: Spettacolo ‘Sulle ali delle onde’ a cura di Un SaloTTino RoSSo, progetto Mediterraneo Mar de Paz

21,15 – 22h: Storytelling a cura della compagnia ‘Cantastorie’

22.00h: Concerto finale della band “Sin Fronteras”

L’evento, a ingresso libero, è inserito all’interno del Festival del libro per la pace e la nonviolenza, che ha ricevuto il patrocinio del II Municipio di Roma Capitale, e avrà luogo presso Giardino Verano in via Tiburtina a San Lorenzo.