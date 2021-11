Vendita Wass di Livorno, appello di Giani al Governo

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.



Così Eugenio Giani, che associa la Regione al Comune di Livorno nella “forte preoccupazione” a seguito delle notizie stampa sulla messa in vendita da parte di Leonardo della ex Oto Melara di La Spezia e della Wass di Livorno a un consorzio franco-tedesco.

Osserva il Presidente:

Significherebbe la cessione di un altro pezzo dell’industria nazionale, in questo caso della difesa: rischiamo di perdere know how e posti di lavoro, nella misura in cui sappiamo che soggetti esteri potrebbero capitalizzare prodotti e know how e poi lasciare un problema occupazionale sul territorio.

Come Regione ci confronteremo con le organizzazioni sindacali, perché i lavoratori rappresentati non possono essere certo lasciati in situazione di insicurezza. Parliamo di almeno 350 posti di lavoro diretti e circa 50 di indiretti.