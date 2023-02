Una Cesport a fasi alterne pareggia in casa della Napoli Nuoto

Pareggio per la quinta giornata di campionato

Si conclude con un pareggio il match della quinta giornata di campionato tra Napoli Nuoto e Cesport Italia: gara dai due volti con partenza forte degli ospiti e ritorno con grinta e cuore della squadra di casa che riacciuffa il pareggio a quarantuno secondi dalla fine.

Grande rammarico in casa gialloblù per non essere riusciti a centrare i tre punti, merito di una difesa ben organizzata della Napoli Nuoto che ha limitato l’attacco partenopeo per quasi tutta la partita.

È la Napoli Nuoto a sbloccare il match, Alessandro Esposito con una grande intuizione pareggia i conti, poi sale in cattedra il terminale offensivo gialloblù che con Dario Esposito e Femiano guida dopo i primi sette minuti per 3 – 1.

Cesport che continua ad imporre il proprio gioco grazie ad una grande giocata di Alessandro Esposito che dopo aver fallito un rigore serve al bacio un pallone per il fratello Dario per il 4 – 1; l’ex Rigo suona la sveglia per la Napoli Nuoto che in poco tempo realizza due reti per il 3 – 4 a metà gara.

A parti invertite, dopo il gol di Bouche, cambia completamente il copione della partita con la Napoli Nuoto che infligge tre reti in serie agli avversari; 6 – 5 Napoli Nuoto a sette minuti dal termine con una Cesport nervosa e inconcludente.

Nell’ultima frazione la squadra ospite trova la forza di ribaltarla con Soprano e Dario Esposito, i locali pareggiano prima del gol di Bouchè che però non basta per portare a casa i tre punti, col gol finale della Napoli Nuoto per il definitivo 8 – 8.

Pareggio giusto, la Cesport non è stata all’altezza della situazione, sicuramente uno strepitoso Turiello, in assoluto il migliore in campo, tra i pali della Napoli Nuoto e il campo di gara non hanno favorito il compito dei gialloblù, ma per rimanere attaccati alle posizioni di vertice occorre fare molto di più.

Napoli Nuoto – Cesport Italia

1 – 3; 2 – 1; 3 – 1; 2 – 3

Napoli Nuoto: Turiello, Di Napoli 1, Oliviero 1, Anastasio, Oricchio, Russo, Costabile 1, Aveta 1, De Caro, Rigo 2, Montariello, Marzano 2, De Marino.

All. Buonocore

Cesport Italia: Torti, D’Onofrio, Pasquariello, Perrotta, Bouchè 2, Soprano 1, Corcione C., Esposito D. 3, Corcione R., Esposito A. 1, Di Maro, Femiano 1, Orbinato. All. Gagliotta

Arbitro: Gomez Mattia