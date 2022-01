Un corto per aiutare i giovani a difendersi dal cyberbullismo

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Un aiuto ai ragazzi delle scuole secondarie a stare in guardia e a difendersi dai rischi che si nascondono dietro al web e ai social, primo tra tutti il cyberbullismo, cioè quella particolare forma di bullismo che utilizza strumenti telematici.

È quanto si propone di fare #SextingGroomingCyberbullying il video scritto e diretto da Tobia Pescia, prodotto da Fondazione Sistema Toscana e finanziato dall’Assessorato alle politiche per la sicurezza e la legalità della Regione Toscana.

Spiega il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani:

Nel bel video che abbiamo presentato stamani, per farlo abbiamo scelto la tecnica del peer to peer, l’insegnamento tra pari, che sono sicuro sarà apprezzato dai giovani toscani e li renderà più sicuri.

L’iniziativa è nata dal lavoro del Tavolo di coordinamento per le strategie di intervento e prevenzione dell’abuso e la violenza all’infanzia e all’adolescenza costituito nella Prefettura di Firenze, del quale fanno parte l’Arcidiocesi, la Magistratura, anche minorile, le Forze dell’ordine, la Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza, l’Università degli Studi e il Comune di Firenze, l’Ufficio scolastico territoriale, l’Azienda USL, l’Ospedale Meyer, l’Istituto degli Innocenti, l’Ordine dei Medici, il Presidente di Telefono Azzurro e i rappresentanti del Parlamento regionale e della Consulta provinciale degli studenti.

Ecco dunque l’attrice Gaia Nanni che nel video introduce le storie, tratte dai verbali di violenze realmente subite da adolescenti, e interpretate da quattro giovani attori.

Ammonisce l’Assessore regionale alle politiche per la sicurezza e la legalità, Stefano Ciuoffo:

Si tratta di veri e propri reati che hanno in comune l’utilizzo della rete in modo scorretto, per realizzare violenze e abusi online, a scapito dei minori fino a rendere loro la vita impossibile: in alcuni casi per l’adescamento a fini sessuali, in altri per vendetta o per danneggiare una persona, in altri ancora per discriminare e denigrare chi si percepisce diverso e più fragile.

Da qui l’importanza di promuovere un uso salutare di internet e dei social, fornendo i suggerimenti per difendersi in caso di aggressione telematica. Il messaggio che vogliamo lanciare è che ottenere aiuto è possibile e i problemi non sono mai privi di una soluzione.

Soprattutto se le istituzioni sono al tuo fianco e le Forze dell’ordine sono pronte ad intervenire. Da oggi questo video sarà diffuso nelle scuole dell’area metropolitana fiorentina, ma contiamo di esportarlo presto anche in quelle tutto il resto della regione.