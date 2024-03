Ultimi Fuochi Teatro porta in scena ‘Eureka!’

In programma il 23 e il 24 marzo al Centro di Aggregazione Giovanile Spongano (LE)

Al Centro di Aggregazione Giovanile di Spongano (LE) continua la stagione teatrale ‘Fuochi Comuni’ organizzata da Ultimi Fuochi Teatro con la direzione artistica di Alessandra Crocco e Alessandro Miele.

Sabato 23 e domenica 24 marzo alle ore 19:00 andrà in scena ‘Eureka! Se l’intelligenza artificiale avesse una coscienza’, ultima produzione di Ultimi Fuochi Teatro, per la regia di Alessandro Miele, con Cosimo Costantini e Luca Hako.

Lo spettacolo è stato creato pensando alle ragazze e ai ragazzi dagli 11 anni in su ma è adatto anche a un pubblico adulto.

Il processo creativo della compagnia è partito dallo studio di alcune figure di scienziati concentrandosi poi sui rischi che ogni scoperta porta con sé. Da qui è sorta l’idea di mettere al centro dello spettacolo una delle tematiche più controverse del presente: lo sviluppo dei sistemi di

intelligenza artificiale.

Che succederebbe se due studenti universitari imbranati alla ricerca della scoperta del secolo riuscissero a inventare un’intelligenza artificiale dotata di una coscienza e capace di distinguere il bene dal male?

Una creazione così rivoluzionaria aiuterebbe a risolvere gli eterni problemi

dell’uomo o sarebbe strumentalizzata da chi pensa soltanto a imporre il proprio potere?

La stagione teatrale ‘Fuochi Comuni’ è sostenuta dal Ministero della Cultura e patrocinata dal Comune di Spongano e dall’Unione dei Comuni Terre a Levante.

Scheda spettacolo

‘Eureka! Se l’intelligenza artificiale avesse una coscienza’

drammaturgia Alessandro Miele

Con Cosimo Costantini e Luca Hako

Regia Alessandro Miele

Produzione Ultimi Fuochi Teatro

Ultimi Fuochi Teatro

Alessandra Crocco e Alessandro Miele, attori e autori, dopo esperienze diverse, hanno unito i loro

percorsi nel 2013 fondando la compagnia Progetto Demoni e poi Ultimi Fuochi Teatro con base in

Salento. Hanno creato performance site-specific come Demoni – Frammenti, Come va a pezzi il

tempo e Microcosmo e spettacoli per il teatro: Fine di un romanzo ispirato a Dostoevskij, L’ultimo

valzer di Zelda sulla vita e le opere di Francis Scott Fitzgerald e Zelda Sayre, Sono solo un uomo

che sovrappone le figure di Ulisse e Roberto Baggio e L’oscuro rovescio delle cose dalle opere di Tommaso Landolfi. Sono ideatori di Ultimi Fuochi Festival che propone teatro e musica al

tramonto in luoghi naturali segreti del Salento, e del progetto di promozione della lettura La

rivoluzione dei libri.

https://www.diyticket.it/events/teatro/16192/eureka