Ultimi Fuochi Teatro omaggia Italo Calvino

‘Cavalieri Invisibili – Omaggio a Italo Calvino’ in scena il 21 aprile al Centro Aggregazione Giovanile di Spongano (LE)

Ultimi Fuochi Teatro rende omaggio a Italo Calvino con un reading, ‘Cavalieri Invisibili – Omaggio a Italo Calvino’ il 21 aprile, alle 19:00, al Centro Aggregazione Giovanile di Spongano (LE), che conduce gli spettatori non solo attraverso le sue opere ma anche dentro il suo quotidiano di scrittore e operatore culturale.

Ai giornalisti che gli chiedevano di raccontare di sé, Calvino rispondeva:

Io sono ancora di quelli che credono che di un autore contano solo le opere. Perciò dati biografici non ne do, o li do falsi, o comunque cerco sempre di cambiarli da una volta all’altra.

L’autore de ‘Le città invisibili’ desiderava essere invisibile e far parlare le opere ma il racconto intrecciato in scena da Alessandra Crocco si addentra proprio in alcuni aspetti biografici, ricercando le motivazioni che hanno condotto il giovane Calvino a fare della scrittura il proprio mestiere.

Lo spettacolo rientra nella stagione teatrale Fuochi Comuni organizzata da Ultimi Fuochi Teatro con la direzione artistica di Alessandra Crocco e Alessandro Miele e sostenuta dal Ministero della Cultura e patrocinata dal Comune di Spongano e dall’Unione dei Comuni Terre a Levante.

Prenotazione:

388-1271999 – infoultimifuochi@gmail.com

Biglietteria online:

https://www.diyticket.it/events/Teatro/16657/cavalieri-invisibili

Biglietto 5 euro.