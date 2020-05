UE dà ragione a Konsumer: i viaggi annullati vanno rimborsati

Riceviamo e pubblichiamo.

Chi aveva prenotato un viaggio e non è potuto partire a causa dell’emergenza da Covid19 ha diritto ad avere indietro il denaro speso. Non voucher a scadenza o proposta di cambio di data, come molti vettori stavano proponendo, ma, se il cliente lo richiede, l’intero importo versato.

Una posizione che già da diverse settimane portava avanti l’associazione di tutela dei consumatori Konsumer, che si era schierata al fianco di moltissimi consumatori, e che ora è stata ufficializzata anche attraverso una lettera che la Commissione Europea ha inviato al Governo italiano.

Commenta l’avvocato Giovanni Franchi, esperto in diritto dei consumatori e Presidente per la Regione Emilia Romagna dell’associazione Konsumer:

Una decisione centrale che contribuisce a dare forza a quella che già da tempo era la nostra posizione. Non era pensabile far perdere il denaro a migliaia di consumatori per un’emergenza sanitaria di cui non hanno assolutamente colpa.

Non è possibile imporre ad una persona di riprogrammare il proprio viaggio nel prossimo anno.

Alcuni potrebbero non aver voglia di partire o di lasciare il Paese, c’è chi ha perso il lavoro o è stato mesi in cassa integrazione, e non ha più la serenità economica per concedersi un viaggio in tranquillità, ci sono, poi, viaggi di nozze da diverse migliaia di euro di coppie che non sono riuscite a sposarsi.

Parliamo di decine di migliaia di euro di prenotazioni per viaggi e servizi dei quali i clienti non hanno usufruito. Non si può lasciar decidere ai vettori o ai tour operator, era necessario stabilire una linea di azione ufficiale e condivisa.