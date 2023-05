Trent’anni dopo la strage dei Georgofili, conferenza stampa a Firenze

In programma il 17 maggio a Palazzo Strozzi Sacrati

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Sono passati trent’anni dalla strage di via dei Georgofili a Firenze: un attentato in pieno centro, cinque morti e quarantotto feriti, la Torre del Pulci distrutta e danni ingenti anche alla Galleria degli Uffizi che sarebbero stati ancora più grandi se il Fiorino imbottito di esplosivo fosse stato parcheggiato pochi metri più in là.

A distanza di trent’anni la Regione Toscana si ferma ancora a ricordare, assieme all’Associazione ‘Tra i familiari delle vittime’, quella strage consumata nella notte tra il 26 e 27 maggio 1993, epilogo di altre stragi ed attentati iniziati l’anno prima e che si ricorsero per tutta Italia e dove permangono punti oscuri, incertezze ed opacità.

Per illustrare le iniziative del trentennale è stata organizzata una conferenza stampa mercoledì 17 maggio alle ore 12:30 nella Sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati in piazza del Duomo 10 a Firenze, sede della Presidenza della Giunta regionale toscana.

Interverranno per la Regione il presidente della Toscana Eugenio Giani e l’Assessore alla cultura della legalità e alla sicurezza Stefano Ciuoffo, l’Assessore del Comune di Firenze Federica Giuliani, Sandro Matteini per l’Associazione ‘Tra i familiari delle vittime della strage di via dei Georgofili’ e il presidente dell’Accademia dei Georgofili Massimo Vicenzini.

Parteciperanno anche il Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo e il Direttore dell’Ufficio scolastico regionale Ernesto Pellecchia.