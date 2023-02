Treni Valdarno: positivo incontro tra Baccelli e Comitati pendolari

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Un clima positivo, caratterizzato dalla comune la volontà di affrontare e risolvere i problemi esistenti.

È questo, in estrema sintesi il giudizio dell’Assessore regionale a mobilità e trasporti, Stefano Baccelli, dopo l’incontro che ha avuto ieri con i tre comitati dei pendolari aretini, presenti i responsabili regionali del settore, Riccardo Buffoni e Angela Dondoli.

Una serie di preoccupazioni e di lamentele, espresse dai tre comitati pendolari, quello Valdarno Direttissima, quello di Arezzo e quello della Valdichiana.

Questa la promessa dell’Assessore:

Abbiamo intenzione di mantenere costante il rapporto instaurato, tanto che questo incontro non sarà certo l’ultimo, ma è nostra intenzione di rendere i nostri contatti continuativi, con una periodicità almeno semestrale, per fare il punto sui progressi raggiunti.

L’Assessore ha infine tenuto a sottolineare:

Con RFI e con Trenitalia il confronto è costante, anche in sede di Cabina di regia, e la nostra attenzione non è mai venuta meno, così come le nostre richieste, alle quali aggiungiamo quelle che i tre Comitati ci hanno sottoposto.