Tour dei ‘VISIONARI’ chiude IV edizione della 5G Academy Federico II

La cerimonia è in programma il 14 ottobre nell’Aula Pessina della sede centrale dell’Ateneo

Il tour dei ‘VISIONARI’. Un tour storico tra gli esponenti della cultura partenopea, realizzato dagli studenti della 5G Academy dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, nata in collaborazione con Nokia e TIM e con la partecipazione di Fastweb, Kineton ed Opnet.

Un’esperienza artistico – digitale che fa uso di 5G, della realtà aumentata e dell’intelligenza artificiale, e che concluderà il percorso dei ventuno studenti della quarta edizione della Academy.

La cerimonia di chiusura, che avrà inizio con un tour che mostrerà i progetti dei giovani talenti agli addetti ai lavori e alle autorità presenti, è in programma il 14 ottobre 2023, alle 18:30, nell’Aula Pessina della sede centrale dell’Ateneo, in corso Umberto I, 40.

Nell’anno delle celebrazioni degli 800 anni dell’Ateneo federiciano, l’Academy e i suoi studenti hanno scelto di dare vita a progetti dedicati a Federico II e all’Università laica tra le più antiche al mondo.

Il tour partirà dal Cortile delle Statue della sede storica per arrivare, attraverso lo Scalone della Minerva, fino all’atrio centrale dove è collocata la statua di Federico II.

Per l’occasione, con ReVivo, lo ‘Stupor Mundi’, infatti, rivive ed interagisce con la voce e le sembianze dell’attore Massimiliano Gallo, narratore olografico che descriverà la vita e le opere del fondatore dell’Università in un connubio di arte e tecnologie digitali e che interverrà alla presentazione.

Un viaggio tra storia, cultura ed innovazione che, con hArmony, grazie alla tecnologia di realtà aumentata immersiva, vedrà alcune delle statue dei personaggi illustri presenti nel cortile raccontarsi, potranno essere ammirate utilizzando smartglasses e piattaforme evolute per cellulari 5G.

Questi sono due dei 3 progetti realizzati dai partecipanti alla 5G Academy. Il terzo progetto, MYFE, con l’ausilio dell’intelligenza artificiale conversazionale, attraverso un sistema di monitoraggio emotivo, ha come obiettivo assistere, in modo personalizzato nella gestione del proprio benessere psicofisico, i giovani impegnati in un percorso di formazione universitario.

L’Academy incardinata all’interno di CeSMA – Centro Servizi Metereologici e Tecnologici Avanzati è un percorso di alta formazione sui temi della trasformazione digitale e delle tecnologie emergenti.

Alle attività progettuali hanno contribuito oltre alle aziende partner numerose realtà del mondo ICT e non solo, tra cui: Centro Ricerche Rai e Rai per la Sostenibilità, Nola Business Park Cis – Interporto Campano, PagoPA, Parco Archeologico di Pompei, GAM, DBA, Logogramma, Alkedo.

Inaugurerà la cerimonia il Rettore della Federico II, Matteo Lorito. Interveranno il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e altre autorità politiche locali e nazionali.

Seguirà la Tavola Rotonda sul tema ‘Reale e Virtuale: la cultura aumentata’, moderata dal giornalista Nicola Saldutti del Corriere della Sera, a cui prenderanno parte Elio Schiavo, Chief Enterprise and Innovative Solutions Officer di TIM, Stefano Grieco, Amministratore Delegato e Vice Presidente di Nokia Italia, Walter Renna, AD Fastweb, Stefano Zacutti, General Manager Opnet, durante la quale saranno, anche, presentati i progetti realizzati dagli studenti dell’Academy con la guida ed il supporto dei docenti della Federico II e delle aziende partner.

La cerimonia si concluderà con la consegna dei diplomi e con i saluti del Direttore del CeSMA, Leopoldo Angrisani, e del Direttore scientifico dell’Academy, Antonia Maria Tulino.

La cerimonia potrà essere seguita in diretta YouTube.