‘Toscana libera’, lettura scenica al Teatro La Compagnia

In programma il 24 aprile a Firenze

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

La Toscana celebra il 25 aprile e la Resistenza con una proposta della Compagnia delle seggiole che presenta ‘Toscana libera’, lettura drammatizzata di un testo dello scrittore Renzo Ricchi, con adattamento e regia di Roberto Spaggiari, andato in scena per la prima volta nel 1975.

L’appuntamento è alle 21:00 di mercoledì 24 aprile al Teatro La Compagnia, in via Cavour, 50r a Firenze.

Oggi come allora il tema è quello della memoria, per ricordare alle generazioni che si susseguono quello che è stato, per fare in modo che non debba ripetersi.

Come scrive il regista:

Partendo dai prodromi del fascismo nel 1920, fino alla Liberazione nel 1944, il testo ripropone episodi realmente avvenuti nei quali si susseguono soprusi, collusioni, intimidazioni, pestaggi ed uccisioni. Restano immacolati sopra tanto fango ed emergono come giganti tutti coloro che, in qualsivoglia modo, resistettero al vento impetuoso del nazifascismo anche a costo di torture, fino all’estremo sacrificio della propria vita.

Lo spettacolo ha il patrocinio della Regione e dell’Associazione partigiani d’Italia.

Sul palco Marcello Allegrini, Fabio Baronti, Lorenzo Carcasci, Anna Collazzo, Davide Diamanti, Alberto Macherelli Bianchini, Massimo Manconi, Claudio Spaggiari, Sabrina Tinalli, Silvia Vettori.

Musica di Vanni Cassori; editing Video a cura di Andrea Nucci. Allestimento e Organizzazione: Silvia Avigo, Daniele Nocciolini, Fiammetta Perugi.

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti.

Informazioni, dopo le ore 14:00: 333-2284784