Toscana, in arrivo piogge e temporali

Allerta meteo dalla sera di venerdì 7 alla mattina di sabato 8 aprile

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Tra il pomeriggio e la sera di oggi, venerdì 7 aprile, e la mattinata di domani, sabato 8, la Toscana sarà interessata da una perturbazione in transito.

Previsti pioggia e temporali. La Sala Operativa Unificata della Protezione Civile regionale ha per questo emesso un allerta meteo di codice giallo, valido dalle 22:00 di questa sera fino alle 9:00 di sabato mattina per tutta la Toscana meridionale, buona parte della costa e l’Arcipelago.

Dal pomeriggio di oggi sono attese precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale. La perturbazione interesserà prima le zone di nord ovest per poi passare al resto della regione in serata e nel corso della notte. Possibili cumulati medi significativi, anche elevati, e intensità forte. La situazione migliorerà nella mattinata di domani, sabato.

Possibili anche temporali, ad iniziare dalle zone di nord ovest, in estensione al resto della regione in serata e nel corso della notte. I temporali, specialmente nelle zone meridionali e sull’Arcipelago, potranno essere intensi e accompagnati da forti raffiche di vento e grandinate.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo