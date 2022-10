Torrefazione Teatrale 2022-2023, rassegna di teatro indipendente

Il programma della stagione della sala di Scisciano (NA)

Riceviamo e pubblichiamo.

Riparte Torrefazione Teatrale, Rassegna di Teatro Indipendente!

Domenica 9 ottobre 2022 abbiamo brindato per presentare il ritorno di Torrefazione Teatrale, la nostra rassegna di teatro indipendente iniziata nel 2011.

Dopo 5 anni di pausa, di riflessione, di studio e ricerca, Torrefazione torna con 4 spettacoli inediti che ci accompagneranno da novembre ad aprile.

Novità di questa edizione è Teatropolis, un ciclo di incontri gratuiti a carattere laboratoriale che accompagnerà tematicamente gli spettacoli proposti.

Qui di seguito il cartellone e la descrizione degli spettacoli:

Domenica 6 novembre 2022 alle ore 18:00

Compagnia La Carrozza d’Oro

‘Le Età di Sonia’ – Da ‘I Pazzi’ e ‘Sonia, un monologo’ di Roberto Bracco

Progetto Luana Martucci | Pasquale Napolitano

Regia | Musiche Pasquale Napolitano

Con Alfredo Giraldi | Luana Martucci | Leonardo Mazza |

Pasquale Napolitano | Daniela Rossetti

Lo spettacolo, presentato come studio al Cantiere Residenze del Teatro Sannazzaro nella stagione 2021/2022 diretta da Francesco Saponaro e patrocinato dall’Istituto Campano per la Storia della Resistenza “Vera Lombardi, prosegue il lavoro della compagnia sulla riedizione delle opere di Roberto Bracco.

Il personaggio di Sonia è nato dalla penna dell’autore per il dramma ‘I Pazzi’, opera fortemente contrastata dal regime fascista.

Sonia non è solo un personaggio. Rappresenta l’amore dell’autore per le donne, per la scrittura, per il desiderio di essere in scena come autore delle sue opere senza compromessi.

15 gennaio 2023

Compagnia La Carrozza d’Oro

‘Pulcinella alle Crociate’

Regia | Drammaturgia Alfredo Giraldi | Leonardo MAzza

Burattini | Scenografia Alfredo Giraldi

Con Alfredo Giraldi | Leonardo Mazza

‘Pulcinella alle Crociate’ è una storia di burattini, cavalieri, dame, pulzelle e sovrani. Una rappresentazione realizzata attraverso il linguaggio del teatro di figura e le tradizioni orali e letterarie medievali. Un omaggio a Monicelli e al suo Brancaleone, ma anche a Bergman, sfiorando Tasso e De André.

26 febbraio 2023

Compagnia Red Rogers

‘Edison vs Tesla – La luce e l’oblio’

Regia e Scenografia Georgia de’ Conno

Drammaturgia Pier Paolo Palma

Musiche Massimio Varchione | Elisa Vito

Con Eugenio Delli Veneri|Pier Paolo Palma

1° Premio Miglior Spettacolo ‘Incorti di Artemia’ 2022

Premio Miglior Regia – I Corti della Formica XV edizione

Spettacolo vincitore di due premi come corto teatrale, viene sviluppato in versione integrale dalla compagnia.

L’invenzione dell’elettricità, la rivoluzione della luce e della corrente elettrica, l’incontro tra Thomas Alva Edison e Nikola Tesla. Il racconto del conflitto tra queste due figure della storia dell’elettricità.

16 aprile 2023

Compagnia La Carrozza d’Oro

‘Lady on the blood’

Regia | Drammaturgia | Musiche Pasquale Napolitano

Con Alfredo Giraldi | Luana Martucci | Pasquale Napolitano

Un altroquando, provinciale, silenzioso ed italiano in cerca di tranquillità e di silenzio, lontano dal rumore della città, della storia, dei ricordi. Un’utopia. Lo capiscono bene i tre personaggi di questo cocktail in un prologo e tre atti che hanno a che fare con la loro memoria personale, storica, sociale, con il desiderio nascosto di cambiare qualcosa.

Una storia, un cocktail, una favola sul sentimento di una rivoluzione non fatta.

Torrefazione Teatrale 2022-2023

Rassegna di teatro indipendente

Direzione Artistica Luana Martucci

Dove: presso la sede dell’Associazione, in via Roma, 29 Scisciano (NA)

Quando: da novembre 2022 ad aprile 2023

La Carrozza d’Oro

info@lacarrozzadoro.it – 339-2822917