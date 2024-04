Torna CSI in Tour, presentazione dell’edizione 2024

Conferenza stampa il 4 aprile a Palazzo Strozzi Sacrati

Torna CSI in Tour, l’ormai consueta manifestazione del Centro Sportivo Italiano che, sotto lo slogan ‘CSI in Tour, a ciascuno il suo sport’, porta nei borghi e nelle città della Toscana rappresentazioni e possibilità di ‘provare’ molteplici discipline sportive.

Domani, giovedì 4 aprile, alle 12:30, la conferenza stampa di presentazione dell’evento, che farà quaranta tappe in tutto il territorio regionale nelle settimane e nei mesi a venire, si terrà a Palazzo Strozzi Sacrati, sede della Presidenza della Giunta regionale, con la partecipazione del Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, del Presidente del CSI toscano, Carlo Faraci, del Presidente regionale del CONI, Simone Cardullo, del Presidente del Comitato paralimpico della Toscana, Massimo Porciani, dell’Assessore allo Sport e alle Politiche giovanili del Comune di Firenze, Cosimo Guccione, nonché de Tenente Colonnello Paolo Cespi dell’Istituto Geografico Militare di Firenze.

L’edizione 2024 sarà la numero nove di CSI in Tour.

All’incontro con i giornalisti prenderanno parte anche le aziende e gli enti che sostengono il progetto e le associazioni che collaborano con il Centro Sportivo Italiano della Toscana per realizzare l’iniziativa.