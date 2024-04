‘The Beauty of It’ alla Chiesa di Sant’Eulalia dei Catalani

Spettacolo di danza in scena il 23 aprile a Palermo

Riceviamo e pubblichiamo.

L’Instituto Cervantes Palermo ospita, martedì 23 aprile, alle ore 21:00, nella Chiesa di Sant’Eulalia dei Catalani, via Argenteria, 33, lo spettacolo ‘The Beauty of It’ del coreografo e ballerino spagnolo Àngel Duran, organizzato in collaborazione con il Festival ConFormazioni.

Ispirandosi ai documentari informativi accademici degli anni 50 e alle teorie di Carl Jung, in ‘The Beauty of It’ Duran contrappone con le sue coreografie la mente cosciente all’inconscio, facce della stessa medaglia che coesistono in ciascun individuo e che non permettono all’uomo di distinguere spesso tra realtà e sogno.

La performance parla, dunque, della fragilità propria dell’essere umano e vuole essere una riflessione sull’autenticità delle azioni o dei personaggi creati da ciascuno di noi.

Utilizzando le registrazioni delle interviste fatte da Jung nel 1957 come voce narrante, il pubblico potrà entrare in uno stato riflessivo in cui il performer sarà oggetto di studio e, al tempo stesso, uno specchio per lo spettatore.

Àngel Duran si è laureato in danza alla SEAD, Salisburgo, Austria, e in Arte e Design all’Università Autonoma di Barcellona. Si è anche formato come attore tra Madrid e Barcellona.

Ha lavorato per diversi coreografi e compagnie europee come Anton Lachky Company, Bruxelles, Milla Koistinen, Berlino, Stephan Herwig, Monaco, o DOT504, Praga, tra gli altri.

Parallelamente ha tenuto workshop e classi per formazioni e compagnie in Europa come Seesaw Project (IT), Equilibrio Dinamico, IT, Treffpunkt, Stuttgart, DE, MARAMEO Berlin (DE, Onda Dance, Palamós, ES, Tersicorea, Cagliari (IT), Motion * s Studios, Berlin (DE), AREA, Barcelona, ES.

Info e biglietti online sul sito www.festivalconformazioni.com o sul posto:

intero 7€; ridotto 5€.