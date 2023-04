Terza vittoria di fila per la Cesport che conferma il primato

Alla Scandone battuta la Napoli Nuoto per 14 – 6

Riceviamo e pubblichiamo.

Torna al successo alla Scandone la Cesport Italia, che con bravura e cattiveria agonistica si aggiudica il match contro la Napoli Nuoto per 14 – 6: risultato mai in discussione con i partenopei che dalle prime battute hanno imposto il loro gioco agli avversari, che oggi, 22 aprile, in formazione avevano sia Rigo, sia il campionissimo grande ex Fabrizio Buonocore che è sempre uno spettacolo da ammirare in acqua.

Avvio strepitoso della Cesport che dopo pochi minuti è avanti di tre gol grazie alle reti di Perrotta, Dario Esposito con un rigore guadagnato da Pasquariello e Femiano, la Napoli Nuoto si sblocca ma Femiano con un’intuizione geniale ristabilisce le tre reti di vantaggio per il 4 – 1 Cesport dopo sette minuti di gioco.

In apertura di seconda frazione Bouchè sfrutta tutta la sua fisicità per realizzare la rete del 5 – 1, la Napoli Nuoto rientra sul meno due, Femiano segna la sua terza rete personale ma ancora una tenace Napoli Nuoto riesce a riportarsi sul meno 2 con la Cesport avanti 6 – 4 a metà gara.

A parti invertite la Cesport respinge il tentativo di rimonta ospite, nonostante i due rigori falliti da Femiano e Bouchè, le reti proprio di Femiano, Alessandro e Dario Esposito scavano il solco decisivo; 9 – 4 Cesport a sette minuti dal termine.

Nell’’ultima frazione la Cesport continua con una cattiveria agonistica fuori dal comune nella propria azione infliggendo all’avversario un passivo pesantissimo limitato solo nel finale dalla squadra ospite; termina 14 – 6 per i gialloblù con reti di Perrotta, Claudio Corcione, Dario Esposito e Femiano per due volte.

Un applauso al collettivo che ha giocato una grande partita non cadendo nell’errore commesso nella gara d’andata; soprattutto i partenopei hanno giocato senza pressione nonostante il primato in classifica, che vede ancora al comando la Cesport a quattro giornate dal termine.

I prossimi match ci diranno di più sul finale di stagione, per ora bravi tutti e avanti così.

Testa al Villani!

Cesport Italia – Napoli Nuoto 14-6

(3 – 1; 2 – 3; 3 – 0; 6 – 2)

Cesport Italia: Orbinato, Di Maro, Pasquariello, Perrotta 2, Bouchè 1, Soprano, Corcione C. 1, Esposito D. 3, Corcione R., Esposito A. 1, D’Onofrio, Femiano 6, Capitella. All. Gagliotta

Napoli Nuoto: Roberti, Di Napoli 1, Aveta 1, Buonocore 1, Aloschi, Russo, Costabile 1, Anastasio, De Caro, Rigo, Montariello, Marzano, Parisi 2. All. Di Nardo

Arbitro: Bonavita