Temporali forti in arrivo in Toscana, codice giallo 22 settembre 2023

Possibili anche colpi di vento e grandinate

Maltempo in arrivo in Toscana e per la giornata di domani 22 settembre la Sala operativa della Protezione Civile regionale ha emesso un codice giallo per temporali forti e per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore già a partire dalla mezzanotte di oggi.

La vigilanza sarà in vigore su tutta la Regione per tutta la giornata di venerdì.

I temporali si scateneranno inizialmente sulle zone nord-occidentali per poi spostarsi nel pomeriggio su resto della Toscana. Sono possibili anche colpi di vento e grandinate. Mare molto mosso soprattutto lungo la costa nord.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.