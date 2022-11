‘Tempo orfano, la vera storia di Adam’ al Teatro a l’Avogaria

In scena il 29 novembre a Venezia

Ritorna il ciclo de ‘I martedì’ con il meglio della giovane drammaturgia italiana. Appuntamento martedì 29 novembre 2022, ore 21:00, presso il Teatro a l’Avogaria di Venezia, Dorsoduro 1607, Corte Zappa, con ‘Tempo orfano, la vera storia di Adam’.

Nello spettacolo di e con Chiara Benedetti protagonisti sono l’attivismo politico e l’immigrazione.

La pièce teatrale narra le vicissitudini di un giovane uomo che attraversa grandi distanze geografiche con un bagaglio di ironia, un sorriso sempre accennato e la ferma necessità di bellezza.

La storia di un viaggio che percorre una rotta tra deserto e mare in una direzione intima alla ricerca di sé. Adam, arrivato in Italia dopo la guerra in Libia del 2011, come spiega l’autrice, non è un viaggiatore, è prima di tutto un uomo e un osservatore instancabile della propria avventura umana, che immortala nei ricordi i volti e le storie che attraversa.

Oggi fa l’assistente socio sanitario in un piccolo paesino dell’Italia del nord e vive l’esilio con la straordinaria intensità di chi dentro di sé nutre la necessità di conoscere gli stati d’animo e di raccontarli. La parola esilio è per lui un dipinto che si compone con sfumature di rabbia, desiderio, delusione e nostalgia.

