Tavola rotonda ‘Arte e cultura strumenti di pace’

L’incontro di IAACP è in programma online il 12 ottobre

Riceviamo e pubblichiamo.

‘Arte e cultura strumenti di pace’ è il tema della tavola rotonda che si terrà mercoledì 12 ottobre 2022 alle ore 20:30 in modalità online.

L’incontro è organizzato dall’Associazione Internazionale Arti e Cultura per la Pace, IAACP, in collaborazione con l’Accademia per lo sviluppo della voce; il Teatro delle Chimere; l’Associazione Arte e Tendenza; e l’Associazione Verso l’Alto.

Interverranno:

Stefania Grossi, Teatroterapeuta, Attrice Burattinaia, Formatrice e Docente Universitaria; Enzo Falzone, Docente, Attore, Pittore, Poeta e Scrittore; Miriam Jaskierowicz Arman, Pedagoga Vocale, Docente, Poetessa e Pittrice; ed Enza Pennino, Coordinatrice IAACP-Italia e moderatrice dell’evento.

Ha spiegato Enza Pennino:

Forse c’è capitato qualche volta davanti a un’espressione artistica di provare un’intima emozione, un senso di gioia, di percepire chiaramente che di fronte a noi non c’era soltanto materia, un pezzo di marmo, una tela dipinta, un insieme di lettere o di suoni, ma qualcosa di più grande, qualcosa che ‘parla’ capace di toccare il cuore, di comunicare un messaggio, di elevare l’anima. Nel mondo in cui viviamo abbiamo bisogno di ‘bellezza’ per uscire dal grigiore delle nostre vite quotidiane e di cultura per affrontare qualsiasi disagio, soprattutto quello giovanile.

La cultura, ha ricordato, non è sapere, ma la capacità di chiarire il rapporto che esiste tra gli uomini e comprendere quello che conta veramente nella nostra vita.

Per la coordinatrice

la cultura ci chiarisce, ci rassicura e con essa riusciamo a capire che dobbiamo rafforzare la nostra spiritualità, non ciò che è materiale.

Carlo Zonato, Presidente di UPF – Italia ha illustrato le motivazioni e le finalità della IAACP:

L’Associazione è un progetto di Universal Peace Federation, che riunisce una rete internazionale di esponenti nei campi delle arti e della cultura. I settori d’interesse dell’Associazione comprendono il teatro, la letteratura, le belle arti, la musica, il cinema e la danza.

Per Zonato gli artisti sono noti per la loro creatività, le idee visionarie e possono dare un contributo importante per la costruzione di un mondo migliore.

Ha concluso Zonato:

La IAACP si propone di riunire i leader delle arti per attingere a una fonte di talento che può essere utilizzata per costruire un mondo di pace, richiamando l’attenzione non solo sulle sfide critiche che dobbiamo affrontare come famiglia umana, ma anche sulle opportunità di cambiamento.

L’UPF è un’ONG con Stato consultivo generale presso il Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite, ECOSOC.È un’alleanza di persone e di organizzazioni a livello internazionale dedicati alla costruzione della pace fondata sui principi d’interdipendenza, prosperità reciproca e valori universali condivisi.

In Italia, tra le varie iniziative, pubblica la rivista periodica ‘Voci di Pace’, un autorevole punto di riferimento culturale per il dibattito interreligioso, sui diritti umani e la pace.

Partecipazione online.

Link per l’iscrizione:

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_6j2i86lES6mADL656ZgUTg