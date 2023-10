Successo per il Campionato nazionale escursionismo MTB CSI

A Foligno (PG) gambe e cuore tricolori

Dove osano gli eroi. Una vera avventura tra natura e tradizione, tra tortuosi single track e luoghi caratteristici, un’altalena di salite impervie e discese mozzafiato, con gambe e cuore protagonisti.

La nona edizione della Sassovivo Wild MTB in onda nel territorio folignate domenica 29 ottobre, con sentieri inediti e diversi opzioni, era valido anche come Campionato Nazionale CSI di Escursionismo MTB, manifestazione patrocinata dal Comune di Foligno (PG) ed in collaborazione con il Comitato CSI Foligno.

La gara su un tracciato altamente spettacolare, il top dell’off-road ha proposto due percorsi opzionali, uno più soft da 28km e l’altro di 45 km. Oltre 400 gli atleti partecipanti in sella, provenienti da tutto il centro Italia in modo particolare, oltre che dall’Umbria, dall’Alto Lazio, Marche, dall’Emilia Romagna e dalla Toscana.

La vittoria finale è andata alla società umbra della Pale Guerru Hero, seguita dalla Spello Mtb Cycling, mentre il bronzo è appannaggio della società organizzatrice, l’AllMountain Foligno.

Subito giù dal podio la BZI, Brutti Zozzi Infangati, quindi Cicli Clementi, CSI Fermo e ASD Fuori di Sella.

A seguire la Francescana Ciclostorica Foligno e la Pro Loco Verchiano davanti a Ikuvium Bike Adventure e a Cicli Battistelli.

Sono state premiate anche le società con più alto numero di partecipanti con la Pale Guerra Fiero sempre prima, seguita dall’Alta Valle Potenza e dalla MTB Spello.