La Ramington Centro Ester torna al successo contro Potenza

Due punti d’oro per la Ramington Centro Ester che supera per 86 – 75 l’University Potenza e la stacca in classifica.

Il successo arriva al termine di una gara equilibrata e giocata con attenzione da entrambe le squadre.

Gara dal ritmo intenso fin dai primi punti. Il Centro Ester risponde con azioni manovrate e precisione sotto canestro alla velocità di esecuzione del Potenza.

Anche i duelli fisici si risolvono sempre a vantaggio degli ospiti che riescono a recuperare così tutti i tentativi di break interni.

Si arriva all’intervallo lungo con il punteggio di 41 – 39.

La terza parte si apre con una serie di ingenuità che azzerano il vantaggio e fanno arrabbiare coach Monteleone che blocca il tempo per riordinare le idee ai suoi sul 53-53 a 4’22”.

La fiammata arriva a poco più di 3′ e 15” dalla fine. Fiore suggella il +10 con una bomba perfetta: 80 – 70. Potenza inizia a girare a vuoto e si arrende, finisce 86 – 75.