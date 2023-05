Successo per Glamour Roma Capitale

L’evento a Spazio Novecento è stato condotto da Angela Achilli

Riceviamo e pubblichiamo.

La splendida location di Spazio Novecento rinnova la seconda edizione del grande evento organizzato da ACS Associazione Centro Spettacolo presieduta da Gino Foglia e patrocinata dalla Regione Lazio, Assemblea Capitolina, SIAE e FIPI.

La conduzione è stata affidata alla bella e brava Angela Achilli, fasciata in splendidi abiti di Josè Lombardi e conferma Glamour Roma Capitale un punto fermo per promuovere arte moda e spettacolo.

Lo splendido salone di Spazio Novecento apre le sue porte per accogliere gli ospiti i quali salendo le scale illuminate da giochi di luci, grandi candelabri e bellissime donne acconciate da Michele Spanò e Sergio Tirletti, trovano esposte le opere di un grande artista Mauro Russo calabrese di nascita, fidelizzato nella capitale.

I flash dei fotografi e delle telecamere ci conducono verso gli ospiti, il Presidente del Consiglio del Comune di Roma Svetlana Celli, il Consigliere Luciano Nobili della Regione Lazio, il Principe Guglielmo Giovanelli Marconi, Maria Monsè e la figlia Perla, le attrici Francesca Ceci, Camilla Petrocelli, Ottavia Fusco, Francesca Rasi, Francesca Brandi, Iuliana Ierugan, Emilia Sak, Sabina Tutone, Antonella Splendore, il giornalista critico musicale Dario Salvatori, il ballerino e coreografo André De La Roche, la Stilista Fashion Designer Eleonora Altamore, il comico Antonio Giuliani, il Prefetto Fulvio Rocco de Marinis, Jolanda Gurreri, Paola Zanoni, Irene Bozzi, Elisabetta Viaggi, Francesco Flagella, la giornalista Maria Luisa Lo Monte Giordano, il giornalista Manuel Bartolini di Cusano Italia Tv, Giuseppe Celli, l’imprenditore Franco Flagella, il violinista Gaspare Mariscalco, la regista Annarita Campo, Francesca Anastasi Sublime, Marcia Sedoc, Conny Caracciolo, Sabina Fattibene, Rossana Lanzon, Laura Nuccetelli ed Alessandro D’Orazio, Cinzia Loffredo, Francesco Parisi, Francesco Scarpino, Sara SSassy, Maurizio Nicchi, Anna Nori, Emile Amicucci, Roselyne Mirialachi, Angelo Martini, Rita Belpasso, il produttore Francesco Bellomo, Emanuela Adorno, Massimo Colavito, Giovanni Roberti e tanti altri…

Come nelle passate edizioni la moda è stata protagonista con la stilista Barbara Basciano che ha portato in passerella la sua magnifica collezione di abiti per bambini rappresentando la pace nel mondo coordinati da Sarajo Mariotti dell’agenzia casting bimbi di Francesca Rotundi, in una cornice fiabesca sul palco il cantante Povia vincitore del Festival di Sanremo 2006 insieme ai bimbi ed il pubblico tutto per una standing ovation con i bambini fanno “ooh”.

Sul palco vengono invitati lo stilista brasiliano Tony Palha assieme al produttore Tiago Gomes, del Progetto Brasiliano O Parà Virou Moda come innovazione sostenibile ricevendo un premio dal principe Guglielmo Giovanelli Marconi, in sala anche la manager Léa Ferreira rappresentante del progetto.

Un premio alla carriera è stato consegnato al cabarettista di Zelig Franco Neri.

Premiati gli eroi della medicina per la Erbagil Farmaceutica del dottore Vincenzo Benevento: la dottoressa Barbara De Angelis, i dottori Cesare Calderini ed Alessandro Giordano.

L’associazione la casetta di OMAR ha istituito premio dedicato al Tenente Colonnello Omar Pace, alla direzione investigativa antimafia ritirato dal Tenente Colonnello Cosimo Gasparro, altro riconoscimento consegnato dal giornalista Rai Massimo Proietto al segretario generale dell’AGIS Domenico Barbuto.

Al Glamour Roma Capitale il ritorno di Frank Amore che con le sue magistrali interpretazioni, truccato ad arte da Daniela Mariotti, ha condotto il pubblico in una atmosfera fatta di suggestione, eleganza ed ironia.

Altro omaggio a dieci anni dalla sua scomparsa al mitico Little Tony con una esibizione canora della Little Tony Family capitanati dalla figlia Cristiana Ciacci, il musicista Angelo Petruccetti e due ballerine.

Quindi tutti per un Cuore Matto al Glamour Roma Capitale 2023.

Per finire l’eccellenza italiana viene celebrata anche da un percorso sensoriale ed enogastronomico alla scoperta dei territori laziali, pugliesi e calabresi con un brindisi alla Bellezza e per concludere la serata con una deliziosa torta per immortalare questa magnifica seconda edizione.

Photo By Studio Bradi, Giancarlo Fiori e Luigi Luongo