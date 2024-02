Su Rai 5 ‘In Scena Backstage: Salemme, il bello… della diretta’

Il documentario di Barbara Napolitano tra teatro e televisione

C’è grande attesa per sabato 24 febbraio, ore 23:14, quando su Rai 5 andrà in onda un intenso documentario sul rapporto tra teatro e televisione, nel segno di Vincenzo Salemme, scritto e diretto da Barbara Napolitano, dal titolo ‘In Scena Backstage: Salemme, il bello… della diretta’.

L’interessante ed arguto lavoro si incentra sulla storia del passaggio dal teatro alla televisione, rigorosamente in diretta, di tre commedie di cui lo stesso Salemme è autore, regista e interprete: ‘Di mamma ce n’è una sola’, ‘Sogni e Bisogni’, ‘Una festa esagerata’, con un programma di Barbara Napolitano e Gino Aveta, montaggio di Ivo Semeraro, realizzato al CPTV Rai di Napoli.

Dopo il successo del teatro in diretta televisiva, o come dice lo stesso Salemme del ‘reality del teatro’, questo racconto consente allo spettatore di guardare dietro le quinte della costruzione dello spettacolo, ma pure di prove costume, di interviste agli attori, in un gioco continuo tra dentro e fuori scena.

Sarà proprio Salemme, avanguardista noto per sfatare i luoghi comuni legati alla città partenopea ed esaltarne le peculiarità in modo assolutamente originale, ricorrendo a paradossi, favole surreali ed improbabili imprevisti, conditi da sana ed intelligente ironia, a raccontare lo spirito dell’esperimento televisivo e della sfida che ha rappresentato portare tre commedie diverse, una settimana dopo l’altra, con la stessa compagnia e produzione.

La scena, i costumi, le luci, le telecamere, i collegamenti con il telegiornale, la regia Rai, il trucco, il parrucco, il pubblico: in questo documentario si vedrà tutto ciò che non si vede dello show.

Inutile aggiungere altro, bisogna solo gustarsi il… dietro le quinte.

Non resta, quindi, che sintonizzarsi su Rai 5 e godersi lo spettacolo!

https://www.raiplay.it/guidatv?channel=rai-5&date=24-02-2024