Strade sicure, i primi dossi artificiali sul lungomare di Napoli

Il servizio della web TV del Comune di Napoli

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Sono partiti questa mattina, 7 settembre, da piazza Sannazzaro gli interventi di installazione di dossi artificiali per favorire l’attraversamento dei pedoni in sicurezza.

I lavori, nelle strade maggiormente interessate da incidenti, proseguiranno nei prossimi giorni in via Caracciolo e via A. Dohrn; dissuasori di velocità saranno posizionati, inoltre, a corso Amedeo di Savoia, via Santa Teresa degli Scalzi e al corso Malta.