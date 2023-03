Stagionali nel materano, UGL: ‘Lavoro e turismo, dignità ai contratti’

Riceviamo e pubblichiamo.

Il lavoro come valore da tutelare, mentre in troppi casi parlare di lavoratori stagionali per le strutture materane significa parlare di una piaga sociale.



Lo afferma il Segretario Provinciale UGL Matera, Pino Giordano.

I lavoratori stagionali del turismo, su Matera Città e della nostra fascia costiera balneare ionica – metapontina sono una piaga sociale che deve far riflettere e intervenire in modo urgente tutti i soggetti preposti – Amministrazioni comunali, Presidente della Provincia, Assessore al Turismo, associazioni datoriali, parti sociali – per quanto riguarda la stabilità del contratto stagionale del Turismo che, come ogni stagione, va in cerca di personale che sia disponibile a lavorare giorni feriali, domenicali e festivi sotto il sole e chissà per quante ore con una retribuzione mensile non garantita tutti i giorni ma, soprattutto, bassa come salario, tanto da dover lavorare anche 10 – 12 ore al giorno per portarsi a fine mese uno stipendio di sopravvivenza.

Dice Giordano:

È urgente per l’UGL Matera che le parti sociali chiamati in causa, Amministrazioni Comunali, Sindacati, Associazioni datoriali si incontrino per sottoscrivere un ‘accordo provinciale integrativo’ che garantisca agli stessi lavoratori nelle giornate di non lavoro una copertura economica certa tale da garantire l’intera retribuzione oltre alla contribuzione figurativa che possa dare accesso all’ammortizzatore sociale, NASpI, a fine stagione.

Continua Giordano:

Parliamo della dignità delle famiglie dove riteniamo non essere più pensabile che una famiglia possa reggersi economicamente parlando su ‘giornate di lavoro’ senza avere un regolare contratto di lavoro stagionale che, ricordiamo, va da maggio a settembre, e per tale periodo dovrebbe essere tutto coperto da retribuzione e contribuzione.

Pertanto, è urgente che lo stesso contratto stagionale sia rinforzato economicamente e contrattualmente in modo da garantire sia la facilità di trovare personale da parte delle imprese, alberghi, villaggi, parchi di divertimento, e lo stesso personale sia incentivato dal tipo di contratto e retribuzione a lavorare l’intera stagione: per l’UGL é inutile lamentarsi perché non si trova personale disposto a lavorare, necessitano urgenti condizioni umane che profumano di dignità del lavoro e per il lavoratore.

Ai bassi salari si é costretti ad accettare l’illegalità sociale del lavoro nero o grigio a cui si è costretti per sopravvivere, e niente di più, non possiamo essere spettatori di una destrutturazione sociale di intere famiglie, già provate dalla crisi economica sociale e dalla pandemia che ci siamo lasciati alle spalle.

Necessitano nuove misure urgenti e veloci destinate a ‘riformare’ a livello provinciale il contratto del lavoro stagionale del Turismo che, diversamente, si implementeranno nuovi schiavi del lavoro aumentando il precariato che colpirà inevitabilmente famiglie già in serie difficoltà.

È il momento di reagire non di osservare cosa accade intorno a noi, siamo deputati come preposti a dare valore al lavoro aiutando imprese e lavoratori. Si chiede alle Amministrazioni Comunali del territorio jonico – metapontino, all’Assessore Regionale al Turismo e alle Associazioni datoriali di sedersi, nel breve tempo possibile, ad un tavolo istituzionale per definire criteri e condizioni di lavoro dignitoso per tutti, retribuzioni giuste per lavoratori, famiglie e sgravi per imprese se veramente vogliamo risolvere il problema.

Occorre attivarsi non nascondendosi all’insegna del ‘poi si vedrà’, incominciando a reperire il personale e parlarne non perdendo altro tempo: l’UGL Matera è pronta a dare il suo contributo collaborativo e determinato al fine di far partire la stagione turistica nella Provincia di Matera, nella zona Jonica-metapontina di una regione che ha sete di vero cambiamento con una politica attrattiva turistica che sia per tutto l’anno.