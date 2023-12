‘Spose – Le nozze del secolo’ al Teatro Cometa Off

Riceviamo e pubblichiamo.

Da martedì 5 a domenica 17 dicembre al Teatro Cometa Off di Roma sarà in scena lo spettacolo ‘Spose – Le nozze del secolo’ con Marianella Bargilli e Silvia Siravo.

Scritto da Fabio Bussotti e diretto da Matteo Tarasco, ‘Spose’ racconta la vera storia d’amore tra Elisa e Marcela che l’8 giugno del 1901 alle ore 7:30 si sposarono nella chiesa di San Jorge a La Coruña.

Il loro è stato il primo matrimonio legale tra due persone dello stesso sesso mai annullato né dalla Chiesa, né dal registro civile.

Marianella Bargilli e Silvia Siravo portano sul palcoscenico una storia avventurosa e picaresca, tragica e ironica al contempo, la storia di un amore che, a dispetto della legge e dell’opinione pubblica, seppe trovare un coronamento.

Dichiara Marianella Bargilli:

Lo spettacolo racconta una storia d’amore, vero, parla di libertà e coraggio di due donne che nei primi anni del Novecento hanno fatto scelte tanto coraggiose che sfido chiunque in quell’epoca a poterle anche solo immaginare.

Silvia ed io mettiamo in scena la loro storia d’amore, ma anche le travagliate vicende che hanno dovuto attraversare per poterla vivere, per poter anche solo stare insieme, un segno nella storia in tempi non sospetti.

Con Silvia Siravo, con la quale ho già lavorato in altri allestimenti, continuiamo il nostro percorso di condivisione del palcoscenico.

Con Matteo Tarasco ho fatto ‘La signora delle camelie’ e sono molto felice di tornarci a lavorare, così come sono contenta di lavorare con questa nuova produzione.