Spettacoli dal vivo più accessibili a spettatori e artisti disabili

Il Ministero della Cultura e il Ministro per le disabilità da una parte, l’Associazione generale italiana dello Spettacolo, AGIS, e il Coordinamento delle realtà della scena contemporanea, CRESCO, dall’altra: insieme per la sottoscrizione di un Protocollo di intesa finalizzato a implementare le attività delle imprese del settore mirate a rendere ancora più accessibili a spettatori e artisti con disabilità i teatri e i luoghi di spettacolo, anche grazie all’utilizzo di nuove tecnologie.

Sottolinea il Sottosegretario di Stato per la Cultura Lucia Borgonzoni:

L’arte appartiene a ciascuno di noi. La sua fruizione, pertanto, deve essere garantita a tutti. Nostro compito è lavorare per abbattere ogni barriera architettonica e cognitiva che ne possa compromettere l’esperienza.

Penso alle difficoltà che a volte si incontrano in fase di prenotazione, ma anche a quelle vissute dai performer con disabilità impegnati nelle rappresentazioni.

Il Protocollo che firmeremo a breve va in questa direzione perché si tratta di un tema che non può essere lasciato al buon cuore di alcuni. Sono felice di poterlo annunciare proprio oggi, giornata in cui si celebra la Festa della Musica.