Sofia Carpio carica l’Arzano: Luvo Barattoli pronta al derby

Il 13 gennaio la squadra di Antonio Piscopo sfida l’Olimpia San Salvatore Telesino

Riceviamo e pubblichiamo.

La Luvo Barattoli Arzano pronta a tornare in campo per la ripresa del campionato di Serie B1 femminile.

Sabato 13 gennaio 2024, la squadra di coach Antonio Piscopo affronta il derby con l’Olimpia San Salvatore Telesino.

Spiega un’agguerrita Sofia Carpio:

Abbiamo voglia di fare bene e proprio per questo abbiamo lavorato con il massimo impegno anche durante la pausa di fine anno. Io e tutte le mie compagne siamo pronte per continuare a dimostrare il nostro valore e continuare a comportarci bene in campionato.

Guardando i punti in classifica: l’Arzano Volley è nel terzetto al comando con 22 lunghezze all’attivo, a fare pendere l’ago della bilancia in favore di Catania e Santa Teresa di Riva è il numero di match giocati ovvero 9 contro le dieci gare del team della provincia di Napoli.

Infatti, il derby con il San Salvatore Telesino, valido per la dodicesima giornata, di fatto conclude il girone di andata della Luvo Barattoli che la settimana prossima è attesa da un turno di riposo.

Prosegue Sofia Carpio:

Il San Salvatore Telesino è in una brutta situazione di classifica, un solo punto in nove gare giocate e non ha la stessa squadra di inizio stagione. Proprio per questo è una gara da affrontare con la massima concentrazione. L’esperienza ci insegna che nessuna avversaria va sottovalutata e sempre per il medesimo motivo coach Piscopo ci chiede massimo impegno in ogni palla della partita.

Il fischio d’inizio del match è fissato al consueto orario delle ore 16:00.

Arbitri dell’incontro Cristopher Binaglia e Andrea Caronna.

Per Sofia Carpio e le sue compagne è la prima sfida del 2024: