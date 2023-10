SMOCSG, Conferenza a Roma su 30 anni missioni internazionali di pace

L’incontro presso la Basilica Magistrale di Santa Croce al Flaminio è stato preceduto dalla consueta Santa Messa officiata da Don Massimo Modugno

Giovedì 19 ottobre 2023, la Delegazione di Roma e Città del Vaticano del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio si è riunita per la celebrazione della consueta Santa Messa mensile presso la Basilica Magistrale di Santa Croce al Flaminio, officiata dal Parroco di San Valentino ai Parioli Don Massimo Modugno, Cappellano di Merito.

Oltre al Delegato Vicario Prof. Giuseppe Schlitzer, Cavaliere di Gran Croce di Merito, e al Segretario Generale Dott. Michele Cantarano, Cavaliere Jure Sanguinis, erano presenti S.A.S. il Principe Maurizio Gonzaga, Cavaliere di Gran Croce di Giustizia; il Curatore della Basilica magistrale, Nob. Lorenzo de Notaristefani, Cavaliere di Gran Croce di Giustizia; i Cavalieri di Giustizia, il Marchese Marco Leone di Cusano e il Dott. Maurizio Bettoja; il Nob. Alfonso Marini Dettina, Cavaliere Jure Sanguinis con Placca d’Oro; e alcuni componenti del Consiglio di Delegazione: il Referente per le attività culturali, Carlo Alberto Baracchi Tua Conte di Paullo, Cavaliere Jure Sanguinis; il Tesoriere, Dott. Antonio Fioravanti Cinci Agricola, Cavaliere Jure Sanguinis; e il Referente per la Sezione dei Castelli Romani, l’Ing. Franco Iacobini, Cavaliere Jure Sanguinis.

Dopo la Santa Messa presso l’oratorio della Basilica Magistrale il Dott. Andrea Angeli, già Osservatore delle Nazioni Unite, ha tenuto una conferenza sul tema 30 anni di missioni internazionali di pace.

Laureato in Giurisprudenza e Scienze Politiche, Dott. Angeli ha agito come funzionario italiano delle Nazioni Unite in numerosi teatri di conflitti tra cui il Cile, durante il regime di Pinochet, l’Iraq, la Namibia, la Cambogia e a Sarajevo durante il conflitto in Bosnia Erzegovina.

Dopo aver ripercorso, con l’aiuto di una serie di filmati e immagini, alcuni dei momenti più salienti della sua lunga carriera, Dott. Angeli si è soffermato sul ruolo degli osservatori ONU e delle missioni di pace, oltre che sui rapporti con la diplomazia e l’ambiente militare.

L’evento, promosso dal Referente per le attività culturali della Delegazione, ha suscitato grande interesse, anche per l’attualità del tema considerati i vari scenari di guerra.

La serata, alla quale hanno partecipato anche vari ospiti, si è conclusa con un rinfresco conviviale.