Settimane della sicurezza: Unione Artigiani Italiani al fianco dell’ASL

Anche quest’anno l’Unione Artigiani Italiani e delle PMI è partner della ASL di Frosinone per le ‘Settimane della sicurezza’, campagna europea coordinata dall’Agenzia Europea per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro e dai suoi partner nei 27 Stati membri dell’Unione europea arrivata alla sua 17esima edizione che, quest’anno, si terrà dal 9 al 13 ottobre.

Giornate di formazione rivolte agli allievi delle scuole superiori della provincia e agli studenti universitari del Corso di Laurea in Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro dell’Università ‘La Sapienza’ di Roma.

Gli studenti avranno modo di confrontarsi con chi quotidianamente lavora in questo campo anche partecipando a visite guidate presso alcune aziende.

Nel corso della conferenza stampa di presentazione dell’evento, tenutasi presso la Sala Teatro della ASL di Frosinone, è intervenuto il Presidente UAI Regione Lazio Michele Francesco Abballe il quale, nel ribadire l’impegno dell’Unione Artigiani Italiani nella diffusione di una nuova cultura sulla sicurezza sul lavoro, ha sottolineato:

La nostra confederazione crede fermamente, da sempre, che la formazione sia il veicolo principale per garantire sicurezza a chi svolge ogni tipo di mestiere. È fondamentale sensibilizzare dopo in questo punto di vista non solo è lavoratore, ma anche i titolari di azienda.

Il nostro sindacato ha presentato lo scorso 20 luglio presso la Camera dei deputati una proposta per evitare le cadute dall’alto. Dobbiamo lavorare tutti assieme per fare in modo che chi esce la mattina per andare a lavoro sia sicuro di rientrare la sera e riabbracciare la propria famiglia.

Ben vengano le iniziative come questa perché occorre iniziare a parlare di sicurezza sul lavoro già a partire dalle scuole.