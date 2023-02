‘Sconosciuti’ a Palazzo Fazio

Riceviamo e pubblichiamo.

Sabato 4 febbraio, ore 20:00, e domenica 5 febbraio, ore 19:00, presso Palazzo Fazio, a Capua (CE), nell’ambito di FaziOpenTheater 2022 – 2023 (V Edizione) Rassegna Nazionale di Teatro – Danza – Arti Performative, ideazione e direzione artistica di Antonio Iavazzo, l’Associazione ‘Il Colibrì’ di Sant’Arpino (CE) presenta ‘Sconosciuti’, regia Luigi De Sanctis.

Interpreti Rosalba Ciliento, Angela Setaro, Chiara Russo, Luigi De Sanctis, Vincenzo Di Marco, Antonio Geniale, Mario Di Fraia.

Tecnico audio – luci Antonio Ferraro.

Note di regia

Un tempo, le relazioni, familiari, affettive, sentimentali, erano esperienze e vissuti ristretti a determinate cerchie e ben definite, seppur mai è mancata l’ipocrisia di tanti rapporti. Oggi, nel XXI secolo, le storie, anche le più intime e segrete, vengono delegate, sempre più spesso, ai social e ai network informatici.

Che la famiglia del Mulino Bianco sia solo una fantasia tra le più ingannevoli, della storia recente, non è più un mistero per nessuno, ma che si possa vivere e coltivare vizi e virtù all’insaputa della propria metà, continuando a vivere in superficie come su nulla fosse, sembra un modus vivendi quasi scontato e acquisito.

La commedia, pur nella sua apparente leggerezza e comicità, svela, in maniera inequivocabile e a volte tragica, maschere e ipocrisie che convivono in ognuno di noi.

Luigi De Sanctis