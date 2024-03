Scomparsa dott. Antonio Panti, cordoglio di Giani, Bezzini e Spinelli

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Un lutto importante per Firenze e la Toscana, la scomparsa di un grande uomo e un grande medico, la perdita di un ‘punto di riferimento’, così come Antonio Panti è stato definito dall’Ordine dei medici fiorentini.

Così il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha commentato la notizia della morte del dott. Antonio Panti, già Presidente dell’Ordine dei Medici di Firenze dal 1987 al 2017, Segretario nazionale della FIMMG, Federazione Italiana Medici di Medicina Generale, e socio fondatore della SIMG, Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primarie.

Alle parole del Presidente Giani fanno seguito quelle dell’Asessore regionale alla salute Simone Bezzini:

La sua competenza e la sua passione rimangono un patrimonio importante per le istituzioni e per il mondo della sanità.

Con Antonio Panti se ne va un punto di riferimento per la sanità toscana. Una mente brillante che ha dedicato la propria vita per la tutela del diritto alla salute, tenendo assieme valori e capacità di lettura dei cambiamenti e spinta verso l’innovazione del sistema sanitario pubblico.

Profondo cordoglio anche da parte dell’Assessore regionale al sociale Serena Spinelli:

Il dottor Panti per tutta la vita si è impegnato per il diritto fondamentale alla salute, per la nascita del servizio sanitario nazionale, per la sanità pubblica e universalistica, per un sistema socio-sanitario vicino alle persone e di qualità.

Lo ha fatto dedicandosi alla propria professione di medico di medicina generale e a quella dei medici toscani, dei quali ha a lungo presieduto l’Ordine, ma lo ha fatto anche, e soprattutto, non facendo mai mancare alle istituzioni regionali i suoi preziosi consigli, il punto di vista di una mente lucida e appassionata.

Lo ringrazio per i tanti momenti di confronto che ha voluto regalarmi e in molti lo ricorderemo così.

Le più sincere condoglianze alla famiglia, alle persone care e a tutti coloro che ne hanno conosciuto l’impegno professionale.