Sapienza, Regimenti: Solidarietà a Polizia e a Rettrice

Gli scontri e le tensioni all’Università La Sapienza ci riportano ad una stagione di odio e violenza che ha segnato in modo drammatico l’Italia e che non deve ritornare.

Desidero esprimere il massimo sostegno alla rettrice dell’Università La Sapienza Antonella Polimeni e al Senato accademico dell’Ateneo. Solidarietà e auguri di pronta guarigione agli agenti di Polizia rimasti feriti ieri.

La libertà di manifestazione del pensiero non può e non deve sfociare mai in violenza, questo è un principio cardine della convivenza civile al quale non ci può essere deroga.