Rossano Rossi nuovo segretario CGIL Toscana, congratulazioni di Giani

Il Presidente: ‘Sarò felice di lavorare con lui’

Il mio è il più sincero in bocca al lupo, perché la guida di un grande sindacato come la CGIL è un impegno di assoluto rilievo e tanto più lo è in un momento come l’attuale, segnato dal compito di lavorare per un pieno rilancio dell’economia toscana in grado di assicurare sviluppo di qualità e buona occupazione.

Così il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, saluta l’elezione del nuovo Segretario della CGIL Toscana, Rossano Rossi, che succede a Dalida Angelini.

