Roma, verso completamento reti idrica e fognaria Fontana rotta

Illustrare ai residenti lo stato di avanzamento dei lavori sulle reti idrica e fognaria nel quartiere Finocchio, è stato lo scopo dell’incontro che si è svolto ieri, 9 ottobre, nel quadrante Fontana rotta.

Hanno partecipato il Sindaco Roberto Gualtieri, l’Assessore Ornella Segnalini, la Presidente dell’Assemblea Svetlana Celli e il Presidente Commissione Lavori Pubblici Antonio Stampete.

Per il Municipio VI il Presidente Nicola Franco e il vicepresidente del Consiglio municipale Flavio Mancini.

Oltre 350 famiglie dell’area sono, ad oggi, prive di allaccio alla rete idrica e a quella fognaria, per questa ragione a partire dal 2021 lamministrazione capitolina è intervenuta per sbloccare una situazione di stallo che si protraeva da anni.

I lavori sono iniziati nel 2023 e si concluderanno nel 2024, grazie a un investimento complessivo di 3,5 milioni di euro.

L’intervento, realizzato da ACEA ATO2, permetterà agli abitanti della zona di poter usufruire del servizio e poter avere nelle loro abitazioni acqua potabile diretta e l’allaccio alla fognatura.

Commenta l’Assessore ai Lavori pubblici di Roma Capitale Ornella Segnalini:

A fine gennaio eravamo venuti per illustrare i lavori ai residenti e abbiamo mantenuto la promessa fatta.

Nel 2024, grazie a un finanziamento di 3,5 milioni di euro, i lavori saranno terminati e 350 famiglie avranno acqua potabile e il collegamento alla rete fognaria.

La storia che riguarda questo quadrante di Roma parte da lontano e sembrava essere arrivata ad uno stallo. A partire dal 2021, tra le mie priorità è rientrato proprio questo dossier che, da principio, prevedeva tempi più lunghi per l’adeguamento della rete, ma con il Sindaco Gualtieri abbiamo voluto imprimere un cambio di passo.

In questo, il contributo e la collaborazione di ACEA sono stati determinanti. È stato un percorso impegnativo che ha richiesto il contributo di tanti soggetti, ma tengo molto a ringraziare tutti i residenti per l’interesse e per la perseveranza.

Stiamo lavorando per migliorare la città in termini di vivibilità, sostenibilità e soprattutto di equità sociale.