Roma, primo congresso provinciale per il Nuovo Sindacato Carabinieri

Ospite all’evento il Segretario UGL Lazio, Armando Valiani

Venerdì 9 dicembre si è svolto il primo congresso provinciale di Roma presso l’Associazione Onlus dei Volontari del Capitano Ultimo alla Tenuta La Mistica di Roma, un luogo dove la vicinanza agli Ultimi sposa perfettamente il messaggio solidale che deve avere un sindacato autonomo come è il Nuovo Sindacato Carabinieri.

La segreteria uscente ha esposto il cammino fatto in questi ultimi anni per creare la giusta rete di solidarietà tra tutti i Carabinieri.

Numerosi gli interventi che si sono susseguiti. Sergio De Caprio, Capitano Ultimo, ha ribadito come l’unica Arma è quella della vicinanza alle Comunità attraverso Carabinieri veramente tutelati nei loro diritti e nella loro serenità.

Il Segretario generale aggiunto Roberto Di Stefano ha ribadito come sia il tempo di riprendersi la narrativa dei diritti, di far comprendere a tutti i Colleghi che i diritti non sono né una concessione ne privilegi calati dall’alto.

Sabatino Mastronardi, Segretario regionale laziale, ha raccontato le azioni portate avanti da NSC per ascoltare i Colleghi che si sono trovati in difficoltà e da soli, ghettizzati da un sistema che spesso lascia soli.

Significativo il discorso di Marco Moroni, che da poco ha lasciato NSC per il suo pensionamento, e ha spiegato cosa significhi e quanto sia indispensabile alimentare un sindacato autonomo, unico modo per avere la credibilità e la forza di essere una controparte sociale efficace e esclusivamente dalla parte dei Lavoratori dell’Arma dei Carabinieri.

L’assemblea poi ha deciso la squadra che lavorerà per i prossimi quattro anni, eleggendo Gregorio Assanti, Segretario generale provinciale di Roma, Massimiliano Trastulli, Segretario generale provinciale aggiunto, ed i Segretari provinciali Antonello Panzanella, Annagiulia Leone, Silvio Pellegrini, Vincenzo Chiarolanza, Umberto Cellitti, Francesco Maldera, Angelo Di Pilla, Carmelo Noto e Daniele Battaglini.

Il Segretario UGL Lazio, Armando Valiani, ospite dell’evento, ha posto al centro del dibattito la promozione dei valori fondanti del NSC: la democraticità, la trasparenza e l’onestà.

Tra i temi affrontati anche la partecipazione, la tutela dei diritti e la sicurezza sul lavoro.