Roma, Giannini: ‘Spaccio di droga in pieno giorno a Cornelia’

La zona dell’Aurelio attorno a Circonvallazione Cornelia, quadrante nord-ovest della città, si conferma ancora una volta una piazza di spaccio purtroppo molto attiva, dove in pieno giorno e a tutte le ore pusher extracomunitari gravitano per le vie attorno alla fermata della Metro A per spacciare stupefacenti di ogni tipo.

Ieri si è appunto verificato l’ennesimo intervento della Polizia con alcuni spacciatori controllati e identificati.

La lotta allo smercio di morte deve continuare ad essere una delle priorità delle forze dell’ordine, che ringraziamo ancora una volta per la solerte attenzione dedicata al contrasto allo spaccio di droga che inonda i nostri quartieri.