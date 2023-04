‘Ricordate che eravate violini’ al Teatro Belli

Riceviamo e pubblichiamo.

Debutta al Teatro Belli di Roma, il 5 e 6 aprile, ore 21:00, ‘Ricordate che eravate violini. Meditazione notturna per una voce sola’, spettacolo scritto e diretto da Francesco d’Alfonso, con Giorgio Sales e Lorenzo Sabene alla chitarra, liuto e tiorba.

Nelle parole dello scrittore Éric-Emmanuel Schmitt, un dubbio terribile coglie Gesù la sera del suo arresto: è davvero colui che gli ebrei attendono e che i profeti hanno annunciato?

La solitudine di Cristo, in una notte senza stelle, è paradigma dell’umanità intera, che di fronte a eventi terribili si sente abbandonata dal Padre: l’uomo è solo come Cristo nell’orto degli ulivi.

Il Figlio dell’Uomo sa che dovrà morire e, come in uno specchio, vede se stesso attraverso ciò che gli scrittori, i poeti e i musicisti diranno di lui.

Pagine su pagine, note su note, una storia che attraversa la storia.

Una notte che disperde gli uomini, una notte che sfocia in un giorno di morte.

Il Figlio dell’uomo

di cui parla Borges, muore

Poi una grande pietra sigilla il sepolcro, e tutto sembra perduto. Ma una luce irrompe nelle tenebre, una speranza che diviene certezza.

Addio crocifissione, in me non c’è mai stato niente: sono soltanto un uomo risorto.

Alda Merini