Riciclaggio: investigatori europei sulle tracce del Polisario

Il metodo Hawala consente di riciclare denaro in Europa

Nel mondo musulmano, il denaro viene spesso trasferito utilizzando il metodo “hawala”. Miliardi scorrono in tutto il mondo senza record.

Secondo le informazioni del giornale tedesco “Welt”, è stata scoperta una nuova rete. Il capo del sistema bancario ombra, Ahmed A., potrebbe sostenere gli attacchi ai cittadini occidentali.

In poche ore, un importo depositato in Europa viene pagato in Africa occidentale, senza che il denaro si sia effettivamente trasferito, senza conoscerne l’origine dei soldi, il nome del mittente o quello del destinatario in fase di registrazione.

Il cliente e il commerciante di Madrid si sono limitati a trasmettere alle rispettive controparti nel Sahara occidentale il codice numerico, la parola d’ordine per il “trasferimento”. La transazione è completamente anonima. Gli intermediari raccolgono una piccola commissione percentuale per questo.

Questo metodo è chiamato hawala, in arabo cambiale o vaglia postale. È un antico sistema di rimesse musulmane basato solo sulla fiducia. Una specie di Western Union dall’Oriente. L’unica differenza è che i flussi di denaro aggirano qualsiasi controllo finanziario.

Hawala è un buon modo per i migranti di inviare rapidamente denaro ai loro parenti a casa, dove in alcuni casi non esiste un sistema bancario funzionante. Da un lato. D’altra parte, è l’incubo di ogni investigatore finanziario, perché il loro anonimato fa delle reti hawala lo strumento privilegiato delle bande mafiose, che, ad esempio, le utilizzano per riciclare il denaro della droga. E per le organizzazioni terroristiche che le usano per finanziare attentati.

Il Ministero federale tedesco delle finanze stima che ogni anno 200 miliardi di dollari USA fluiscano in tutto il mondo attraverso queste banche ombra. In Germania, tale metodo di pagamento è punibile solo dal 2018.

Per i trasferimenti di denaro, le pseudo banche avrebbero effettivamente bisogno di una licenza come fornitore di servizi di pagamento da parte dell’autorità di regolamentazione finanziaria Bafin. Gli agenti di polizia vengono ora addestrati ad hawala per seguire meglio le reti, ma poiché praticamente nulla è scritto in questi sistemi, che si basano su tradizioni secolari, è difficile individuarli.

Questa settimana le informazioni raccolte sono state consegnate al Dipartimento finanziario della Guardia Civil spagnole. Il giornale “Welt” ha potuto visionare in esclusiva i documenti.

“Pneumatici” è il nome della rete che Ahmed A. e il suo socio in affari Azman M., un vecchio amico studente, hanno creato. Si vantava di poter mediare importi fino a 50.000 euro ovunque e in qualsiasi momento. E si stava espandendo, ha detto, per poter fare “trasferimenti” ancora più alti.

A. ha studiato in Libia e vive in Spagna dal 2007. È specializzato in trasferimenti illegali di denaro dall’Europa all’Africa occidentale e viceversa. Lui e il suo socio in affari hanno sede in Spagna e un suo parente lavora in Algeria. Hanno buoni contatti con l’esercito algerino.

Gli investigatori finanziari si sono imbattuti in bonifici hawala con “pneumatici” da numerosi Paesi europei, tra cui Germania, Belgio, Francia e Gran Bretagna, oltre che dagli Stati del Golfo al Sahara occidentale. Inoltre, lo stesso A. ha affermato di poter spostare denaro contante da e verso il Libano in qualsiasi momento.

Le filiali della sua banca ombra sono proprietarie di attività poco appariscenti come fruttivendoli, macellerie o negozi di computer. “Hawaladare” sono i nomi dati alle persone in cui i clienti possono depositare denaro o essere pagati. Inoltre, secondo l’inchiesta, Ahmed A. e Azman M. hanno aperto conti privati presso diverse banche europee, a cui i loro clienti possono trasferire somme di denaro che vengono pagate in contanti altrove – e viceversa.

Ciò è particolarmente conveniente per i criminali, che possono riciclare il denaro contante acquisito attraverso reati depositandolo in modo anonimo in contanti, ad esempio in Libano o in Algeria, e poi svolgere i propri affari in modo non appariscente in Europa tramite bonifico bancario.

Le disponibilità liquide degli “hawaladar” in Europa, Africa e Medio Oriente si bilanciano a vicenda o, se necessario, sono bilanciate dal contrabbando di denaro contante, gioielli o orologi costosi.

I biglietti da visita con il nome “Pneumatici” e la pubblicità “Servizi informatici” e “Cambio di denaro” in arabo sono stati individuati dagli investigatori nella regione del Sahara occidentale, piena di propaggini che vanno da Al-Qaeda allo Stato islamico, e dintorni. Tra gli esperti di terrorismo, questa scoperta sta facendo scattare gli allarmi.

Uno dei principali attori sta espandendo la sua influenza in Africa occidentale e oltre: l’Iran, il più grande sponsor statale al mondo di gruppi terroristici. La strategia centrale della dittatura islamica è quella di esercitare un’influenza culturale, politica e militare attraverso le comunità sciite all’estero. Idealmente adatte per vincere le milizie locali per la presunta lotta contro l'”Occidente colonialista” sono le regioni instabili e povere. Ce ne sono più che sufficienti in Africa.

Il Marocco accusa il governo iraniano di sostenere le milizie nel Sahara occidentale che chiedono l’indipendenza della regione e combattono le forze di sicurezza marocchine.

Secondo quanto riferito, i membri del Polisario nel Sahara occidentale sarebbero stati forniti da Teheran con missili terra – aria e droni. Hezbollah, alleato dell’Iran, avrebbe allestito campi in Algeria dove addestra i combattenti del Polisario.

Il Fronte Polisario combatte per l’indipendenza del Sahara occidentale dalla metà degli anni 70. Nel 2020, l’allora Presidente degli Stati Uniti Donald Trump riconobbe la rivendicazione del Marocco sul Sahara occidentale in cambio di un accordo di pace raggiunto dal Marocco con Israele, l’arcinemico dell’Iran. Ciò ha peggiorato la posizione del Marocco nella regione araba e ha portato la regione al centro della strategia per procura dell’Iran.

I circoli della sicurezza prevedono un aumento degli attacchi terroristici contro cittadini occidentali sul suolo africano e, a causa della situazione di sicurezza relativamente scarsa, sono più facili da eseguire lì che in Europa.

Tuttavia, addestrare e sostenere le milizie locali costa molto denaro. L’Iran non ha accesso diretto al sistema finanziario internazionale a causa delle sanzioni occidentali.

Hezbollah con sede in Libano deve affrontare il problema che il settore bancario è parzialmente crollato durante la crisi economica libanese e che anche le loro stesse istituzioni finanziarie sono state sanzionate. Vogliono anche mascherare come meglio possono il loro finanziamento del terrorismo in Africa, ecco perché ricorrono alle reti hawala.

Non è stato ancora dimostrato che la rete hawala “Tires” sia utilizzata da Hezbollah. Tuttavia, le prime indagini indicano che questo è il caso. Chiunque voglia trasferire denaro nel Sahara occidentale difficilmente può superare Ahmed A. e i suoi “hawaladar”.

E Ahmed A. chiarisce sulla sua pagina Facebook di mantenere un atteggiamento positivo nei confronti dell’Iran, di Hezbollah e dei combattenti del Polisario. Lì è amico di rappresentanti delle milizie del Sahara occidentale e ha anche legami con il Fronte Polisario e Hezbollah.

Ahmed A. ha ripetutamente espresso la sua simpatia per l’Iran, che, scrive:

è rimasto al fianco dei suoi alleati nei momenti più bui ed è in una stretta mortale.

Questo, probabilmente, si riferisce alle sanzioni occidentali contro il regime di Teheran, che possono essere aggirate dall’hawala banking.