Riaperti reparti Ospedale Tivoli (RM). Righini: Serietà Giunta regionale

Le riaperture di alcuni reparti dell’Ospedale di Tivoli, nel pieno rispetto del cronoprogramma presentato un mese fa dal Presidente Francesco Rocca, sono il segno della serietà della Giunta regionale, che ha lavorato in questi mesi con encomiabile determinazione per fare fronte all’emergenza.

Ringrazio il Presidente Rocca, il Commissario della ASL Roma 5 Silvia Cavalli e il Direttore sanitario Franco Cortellessa per l’impegno e la professionalità, senza dimenticare il personale sanitario, che, in questo periodo, si sta sacrificando per fornire ai cittadini un servizio quanto più puntuale ed efficiente.