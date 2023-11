Regione Lazio, Palazzo a Bruxelles per parlare di promozione sportiva

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Ho avuto il piacere e l’onore di intervenire al convegno Ex aequo: “Lo sport un diritto di tutti, in Italia e in Europa’, organizzato dal Copresidente ECR Group, Nicola Procaccini, e ospitato nella prestigiosa sede del Parlamento Europeo di Bruxelles, alla presenza del Commissario europeo per lo Sport, Margaritis Schinas.

Lo ha dichiarato l’Assessore all’Ambiente, alla Transizione Energetica e allo Sport della Regione Lazio, Elena Palazzo,

Ha spiegato Elena Palazzo:

Una preziosa occasione per un confronto sulle azioni da mettere in campo a partire dalla consapevolezza del valore sociale dello sport. Il nostro obiettivo primario è il rilancio dell’attività sportiva per tutti, senza esclusioni.

È essenziale che la politica sportiva abbia una visione, per questo, da subito abbiamo avviato il Piano triennale con uno spirito chiaro: siamo in ascolto per lo sport, come recita lo slogan della nostra Conferenza programmatica.

Abbiamo in corso un dialogo continuo con il mondo delle associazioni e degli enti di promozione di tutte le province del Lazio, per essere sempre più vicini alle esigenze vere dei nostri territori e per fare in modo che l’offerta sportiva sia sempre più corrispondente alle legittime aspettative.

Naturalmente intendiamo promuovere i grandi eventi, volano per il turismo e per l’economia, purché dimostrino di avere la capacità di incentivare la pratica, spingendo i ragazzi a imitare i grandi campioni, sfuggendo così dal rischio isolamento e devianze.