Regione Lazio e ARSIAL a Seafood Expo Global

Regione Lazio e ARSIAL prendono parte all’edizione 2024 di Seafood Expo Global, il più importante evento internazionale nel settore ittico, in collaborazione con il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, MASAF.

Dal 23 al 25 aprile, durante i tre giorni di svolgimento della manifestazione, la Regione Lazio e ARSIAL si uniranno nello stand Italia per promuovere l’eccellenza del settore ittico italiano insieme ad altre sette regioni: Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Marche, Sardegna, Toscana e Veneto.

Seafood Expo Global, oltre a essere un’importante opportunità di confronto e di condivisione di buone pratiche, rappresenta un’occasione fondamentale per discutere le sfide attuali della pesca e dell’acquacoltura, tra le quali la gestione delle risorse, la competitività sul mercato globale e la conformità alle normative ambientali e sanitarie.

L’Assessore all’Agricoltura Giancarlo Righini dichiara:

Prendiamo parte a Seafood Expo Global in collaborazione con il Ministero, per raccontare le tante eccellenze del nostro settore ittico, oltre che per testimoniare il nostro supporto costante alla filiera regionale della pesca, che siamo orgogliosi di rappresentare nello Stand Italia, assieme ad altre importanti regioni.

Siamo determinati a far sentire la voce del Lazio in questo importante contesto internazionale, convinti che la partecipazione a Seafood rafforzerà ulteriormente l’appeal del nostro comparto, favorendone il posizionamento sui mercati internazionali.